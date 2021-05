Los 25 mejores luchadores de MMA de todos los tiempos

Ha habido muchos grandes luchadores de MMA a lo largo de los años, pero la pregunta que se hace todo el mundo es la misma: ¿quién es el mejor peleador de MMA de todos los tiempos? La misma es muy difícil de responder y no hay una sola manera de clasificar tal posición.

Para nuestra clasificación, hemos tenido en cuenta muchas cosas diferentes, como la competición de los luchadores, sus logros y lo bueno que fueron realmente en su mejor momento. Los peleadores con títulos en varias divisiones y con un mayor número de combates también tienen ventaja sobre otros en esta lista.

Muchos personajes de esta lista también combatieron más allá de su mejor momento y declinaron rápidamente, pero nos centramos principalmente en la habilidad, las victorias y la competencia de estos luchadores en su mejor momento. Sigamos adelante y echemos un vistazo a los 25 mejores peleadores de MMA de todos los tiempos.

25. Valentina Shevchenko

Valentina Shevchenko es posiblemente la luchadora de élite más importante de la historia de las MMA. Shevchenko tiene un largo historial de victorias en campeonatos mundiales de Muay Thai, ya que ha ganado 8 medallas de oro y una de plata representando a Kirguistán y a Perú.

Valentina Shevchenko, de Kirguistán, celebra su victoria sobre Julianna Pena (Getty)

Shevchenko tiene un récord en MMA de 23 peleas totales, 20 victorias y 3 derrotas. Dos de esas caídas se produjeron ante la única Amanda Nunes, que es la mejor luchadora de MMA de todos los tiempos, por lo que podemos darle un respiro. Shevchenko también ha batido a gente como Holly Holm, Julianna Pena y Jessica Eye. Shevchenko es intimidante y posiblemente la mejor atacante femenina que ha visto la MMA.

24. Antonio Nogueira

Antonio Nogueira o "Big Nog" es uno de los tres únicos luchadores que han sido campeones de la división de peso pesado de Pride y del Ultimate Fighting Champion (UFC). Nogueira tenía algunas de las mejores habilidades de grappling que la división ha visto jamás y derribó a algunos grandes nombres como Dan Henderson, Tim Sylvia y Fabricio Werdum.

Antonio Rodrigo Nogueira se pesa en el UFC 102 (Getty)

Nogueira llegó a la UFC procedente de Pride y aún así se las arregló para ganar un título, lo cual es muy impresionante. Big Nog se retiró con un récord de 46 peleas totales, 34 victorias, y 21 de esas alegrías por sumisión, lo que no es una sorpresa para nadie debido a lo bueno que eran sus habilidades de agarre. También fue incluido en el Salón de la Fama de la UFC en julio de 2016.

23. Alistair Overeem

Alistair Overeem es un monstruo de 1,90 metros y 256 libras conocido por su poder de noqueo y su gran capacidad de golpeo. Overeem consiguió algunas victorias muy notables sobre grandes luchadores como Vitor Belfort, Brock Lesnar y Fabricio Werdum. Overeem fue el primer luchador en ostentar los títulos mundiales de K-1 kickboxing y MMA simultáneamente.

El holandés Alistair Overeem posa en la báscula durante el pesaje de la UFC (Getty)

Sin embargo, el Demolition Man tenía un gran inconveniente: su débil mentón. Overeem realmente sabía cómo dar un golpe, pero no realmente recibir uno, ya que su durabilidad para recibir golpes era baja. A partir de marzo de 2021, Overeem tiene un récord de MMA de 67 peleas totales, 47 triunfos, 19 derrotas y uno nulo.

22. Robbie Lawler

"Ruthless" Robbie Lawler es uno de los luchadores más agresivos que hemos visto. Sin duda, uno de los más entretenidos de esta lista, Lawler ha sabido montar un espectáculo y es el único que ha ganado tres premios "Pelea del Año" de forma consecutiva.

Robbie Lawler golpea a Johny Hendricks en su pelea por el título del peso welter (Getty)

Lawler tuvo algunas peleas difíciles contra gente como Carlos Condit y Rory McDonald, y su carrera como campeón fue excelente. Lawler tiene 44 combates, 28 victorias y 15 derrotas con cuatro de esas caídas en sus últimos 4 duelos. Ruthless es realmente el apodo perfecto para el luchador.

21. Matt Hughes

Matt Hughes tenía algunas de las mejores técnicas para llevar a sus oponentes al suelo y arrastrarlos a una derrota inevitable. Hughes llevaba a sus oponentes al suelo y para entonces ya era una pelea ganada porque su juego de suelo estaba a otro nivel. Matt Hughes también tiene excelentes habilidades de sumisión y una buena potencia detrás de sus golpes, lo que lo convirtió en un hombre a temer.

El estadounidense Matt Hughes celebra su victoria sobre el canadiense Carlos Newton (Getty)

Hughes tiene victorias sobre algunos oponentes de alto nivel como Sean Sherk, BJ Penn, y el único Georges St-Pierre. Se retiró con un récord de 54 peleas totales, 45 victorias y 9 derrotas. Tenía unas habilidades en el suelo de primer nivel y una sominancia inigualable en el ring.

20. Eddie Álvarez

Eddie Álvarez ganó campeonatos mundiales tanto en la UFC como en la Bellator MMA y está en esta lista por su actuación en ambas. También fue campeón tanto en la división de peso welter como en la de peso ligero, demostrando que puede actuar en múltiples divisiones y lo que proporcionó fue un puro caramelo para los aficionados.

Eddie Álvarez reacciona durante los pesajes de UFC 205 (Getty)

"El Rey Subterráneo" derrotó a algunos oponentes fuertes como los de Anthony Pettis, Rafael dos Anjos y Eduard Folayang. A partir de marzo de 2021 el récord de Álvarez en MMA es de 38 combates, 30 victorias y 7 derrotas. Eddie Álvarez siempre dio a los fans una buena pelea y es un campeón de dos divisiones.

19. Israel Adesanya

Israel Adesanya se ha ganado su lugar en esta lista y sólo puede subir desde aquí, ya que actualmente sigue siendo un luchador activo a partir de marzo de 2021. Ya ha derrotado a algunos grandes nombres como Anderson Silva, Kelvin Gastelum y Yoel Romero. Apodado el "Último Stylebender" por su estilo de lucha, Adesanya es considerado uno de los mejores golpeadores del mundo de las MMA.

Israel Adesanya celebra su victoria sobre Robert Whittaker (Getty)

El protagonista tiene un récord de MMA de 21 peleas totales, 20 victorias, 15 de ellas por nocaut, y una derrota. A partir de marzo de 2021, es el campeón de peso medio de la UFC y ocupa el puesto número 6 en el ranking de libras por hombres de la UFC. Ha demostrado una gran habilidad y ha ganado sus primeros 20 combates de forma consecutiva.

18. Henry Cejudo

Henry Cejudo tuvo un duro comienzo en la UFC perdiendo sus dos primeros combates y no pareciendo nada prometedor. Sin embargo, en su revancha con Demetrious Johnson dio la campanada y sorprendió a todos los aficionados de la UFC. Después de esa pelea comenzó una de las carreras más increíbles jamás vistas.

Henry Cejudo celebra su victoria contra Wilson Reis (Getty)

Cejudo es un campeón de dos divisiones, ganando tanto en el peso mosca como en el peso gallo, además de ser la única persona que ha ganado un título de la UFC y una medalla de oro olímpica. Se retiró con un récord de 18 combates totales, 16 victorias y 2 derrotas, sus dos primeros duelos.

17. Quinton Jackson

Quinton "Rampage" Jackson es conocido por su agresivo estilo de lucha y su extravagante personalidad. Lleva a sus oponentes por encima de su cabeza y luego los golpea contra el ring. Y tiene una gran potencia y sabe cómo dar un golpe.

El japonés Satoshi Ishii (derecha) intenta dar una patada al estadounidense Quinton Rampage Jackson (Getty)

Rampage tuvo algunas victorias muy notables contra gente como Dan Henderson, Lyoto Machida y Chuck Liddell. A partir de marzo de 2021 tiene un récord de 52 peleas totales, 38 victorias y 14 derrotas. Venció a Liddell por el título de campeón de peso semipesado de la UFC.

16. Randy Couture

Randy Couture es uno de los pocos luchadores de MMA que ha sido campeón en dos categorías de peso diferentes. Couture estuvo en su mejor momento durante un largo periodo de tiempo, especialmente en comparación con otros luchadores de la lista, y fue tres veces campeón de peso pesado de la UFC y dos veces campeón de peso ligero.

El luchador de peso pesado de la UFC Randy Couture (izquierda) es entrevistado

por el comentarista de la UFC Joe Rogan (Getty)

"The Natural" ha disputado un récord de 16 combates por el título y tiene algunas victorias muy memorables sobre grandes nombres como Chuck Liddell y Tito Ortiz. También recuperó su título de peso pesado de la UFC cuando tenía 40 años, lo que para mucha gente es "demasiado viejo" para competir, pero Couture demostró que estaban equivocados.

15. Chuck Liddell

Chuck Liddell fue en su día el peso semipesado más dominante de la liga y uno de los aficionados de la vieja escuela lo recordarán siempre. "The Iceman" tenía unas manos feroces y sabía cómo recibir un golpe. Tuvo combates memorables e incluso se deshizo de algunos de los nombres más importantes como Vitor Belfort, Tito Ortiz y Randy Couture.

Chuck Liddell (izquierda) posa con Tito Ortiz (Getty)

Liddell se retiró con un récord de 30 combates, 21 victorias y 9 derrotas. Ver al "Hombre de Hielo" siempre fue un favorito del público, ya que su estilo agresivo hizo que se produjeran algunos de los combates más entretenidos que jamás hayamos visto. Fue incluido en el Salón de la Fama de la UFC en julio de 2009.

14. Dan Henderson

Dan Henderson tuvo algunas peleas absolutamente épicas en Pride. Es alguien que tiene un buen poder de noqueo y su nocaut contra Michael Bisping es uno de nuestros favoritos. Hendo tenía una buena capacidad de agarre, un monstruoso derechazo y un mentón de hierro que le resultó útil contra algunos de sus oponentes más duros.

Dan Henderson sube a la jaula tras ganar su combate de peso medio (Getty)

Hendo fue campeón de peso wélter de Pride, campeón de peso medio de Pride y campeón de peso semipesado de Strikeforce. También tuvo algunas victorias muy notables como sus combates contra Vitor Belfort, Big Nog, Mauricio Rua y Fedor Emelianenko. Nunca consiguió el título de la UFC, pero aun así tuvo una carrera espectacular y derrotó a algunos de los mejores luchadores de la UFC.

13. B.J. Penn

B.J. Penn tuvo algunos momentos difíciles en la UFC, pero no se puede negar que en su mejor momento era una máquina absoluta. En la división de peso ligero era una bestia y fue campeón de la UFC tanto en la división de peso ligero como en la de peso welter. Aunque no tenga el más impresionante de los récords, no se puede negar que Penn tenía talento en bruto y pasó por cuatro divisiones para luchar.

BJ Penn se prepara para luchar contra Yair Rodríguez (Getty)

"El Prodigio" tiene un récord de 32 peleas totales, 16 victorias, 14 derrotas y 2 empates. También tiene algunas victorias impresionantes sobre grandes oponentes como Matt Hughes, Jens Pulver y Diego Sánchez. El trabajo de mate y las habilidades de grappling de Penn eran de siguiente nivel y también es una de las personas más rápidas en recibir un cinturón negro en Jiu-Jitsu.

12. Dominick Cruz

Dominick Cruz es la única persona que fue capaz de derrotar a Demetrious Johnson en su mejor momento. Cruz tenía movimientos fantásticos que eran muy únicos para él y su estilo de lucha que lo hizo destacar y si no fuera por las lesiones sería aún más alto en esta lista.

Dominick Cruz celebra la derrota de T.J. Dillashaw (Getty)

"El Dominador" Ha tenido algunas victorias muy notables como sus combates contra TJ Dillashaw, Demetrious Johnson, y Brian Bowles. Se retiró con un récord de 26 peleas totales, 23 victorias y 3 derrotas. Además de su impresionante récord, Dominick trajo un nuevo estilo de lucha a la UFC, y su gran juego de pies y estilo lo hizo imposible de golpear para los oponentes.

11. Daniel Cormier

Daniel Cormier encontró el éxito tanto en la división de peso ligero como en la de peso pesado, ya que fue campeón en ambas y es el segundo luchador en la historia de la UFC en defender títulos en dos categorías de peso diferentes y fue el primero en hacerlo en dos divisiones diferentes.

El estadounidense Daniel Cormier celebra su victoria sobre Derrick Lewis (Getty)

Cormier se retiró con un récord de 26 peleas, 22 victorias, 3 derrotas y una nula. Ha ganado un campeonato mundial en cada promoción en la que ha luchado. Algunos triunfos notables que Cormier tenía eran contra los gustos de Josh Barnett, Alexander Gustafsson, y Dan Henderson. Él realmente dominó casi todos los oponentes que se enfrentó.

10. Stipe Miocic

Stipe Miocic es un bicampeón de los pesos pesados de la UFC con una capacidad de boxeo de siguiente nivel y técnicas de lucha avanzada. A partir de marzo de 2021, Miocic tiene un récord de 23 peleas totales, 20 victorias, 15 victorias por nocaut y 3 derrotas. Tuvo algunas derrotas fuertes, pero luego le dio la vuelta y entró en una de las mejores rachas que ha visto la UFC.

Stipe Miocic celebra su victoria sobre Daniel Cormier (Getty)

Stipe defendió su título 4 veces en sus dos reinados y tiene el récord de más victorias en peleas por el título de su división con 3. Ha eliminado a algunos de los nombres más grandes que el deporte ha visto y muchos que están en esta misma lista como Fabricio Werdum, Alistair Overeem y Daniel Cormier.

9. Amanda Nunes

Amanda Nunes es la primera mujer que se convierte en campeona de dos divisiones (peso gallo y peso pluma) y la tercera luchadora en toda la historia de la UFC que ostenta títulos en dos categorías de peso diferentes junto a Conor McGregor y Daniel Cormier. Creemos que Nunes es la mejor luchadora de MMA de todos los tiempos y puede respaldarlo con sus resultados.

Amanda Nunes es sacada del octágono tras su victoria por decisión unánime sobre

Germaine de Ranamie (Getty)

Nunes es la única luchadora de la UFC que ha defendido dos títulos en activo. Tiene algunas victorias muy notables contra algunas de las mejores luchadoras de todos los tiempos como Valentina Shevchenko, Holly Holm, Cristiane Justino y Ronda Rousey. Su poder de noqueo también es impresionante y más de la mitad de sus triunfos han sido por nocaut.

8. Jose Aldo

José Aldo fue el primer campeón de peso pluma de la UFC después de la fusión entre la WEC y la UFC, y fue tres veces campeón de peso pluma de la UFC. Se mantuvo invicto durante más de una década y es uno de los pesos pluma más dominantes de todos los tiempos. Su rápida derrota contra McGregor hace que algunos aficionados olviden lo bueno que ha sido realmente.

José Aldo posa en la báscula durante su pesaje (Getty)

Aldo fue un monstruo en sus días de la WEC y a partir de marzo de 2021, tiene un récord de 36 peleas totales, 29 victorias y 7 derrotas. También derrotó a algunos grandes nombres como Cub Swanson, Mike Brown y Urijah Faber. Muchos consideran a Aldo como el mejor peso pluma de la historia de las MMA.

7. Conor McGregor

Conor McGregor es un icono de las redes sociales y del trash-talking. Aparte de todo lo llamativo, no se puede negar que McGregor es un serio luchador de primera línea. Su mano izquierda es una de las mejores que ha habido en este deporte, y si consigue volver a la pista estará mucho más arriba en esta lista, ya que sigue en activo a partir de marzo de 2021.

Conor McGregor posa en la báscula durante su pesaje oficial (Getty)

McGregor es principalmente conocido por haber derrotado a José Aldo al noquearlo en los primeros 13 segundos convirtiéndose en la pelea por el título de la UFC más rápida de la historia. También tiene otras victorias muy notables como sus combates con Max Holloway, Chad Mendes, Nate Díaz y Eddie Álvarez. Conor también fue el primer luchador en defender los títulos de la UFC en dos categorías de peso diferentes.

6. Demetrious Johnson

Demetrious Johnson es el único campeón de peso mosca que ha tenido la UFC a partir de marzo de 2021. Desde que reclamó el trono, lo ha defendido y está en camino de batir el récord de defensas consecutivas del título. También ha logrado la mayor cantidad de derribos en la historia del peso mosca de la UFC.

Demetrious Johnson celebra su victoria sobre Wilson Reis (Getty)

El "Mighty Mouse" tiene algunas victorias notables contra oponentes como Henry Cejudo, Miguel Torres y Joseph Benavidez. Hasta marzo de 2021 tiene un récord de 34 peleas totales, 30 victorias, 3 derrotas y un empate. No sabemos si alguien puede rivalizar con lo bueno que es Johnson en la división de peso mosca.

5. Fedor Emalianenko

Fedor Emelianenko nunca luchó en la UFC, como la mayoría de los demás luchadores de esta lista, pero eso no quita que sea una máquina absoluta y que tenga una de las rachas de imbatibilidad más impresionantes, con 28 victorias consecutivas. A menudo se le llama el mejor luchador de peso pesado de la historia.

Fedor Emelianenko, el ganador del combate por el título de los pesos pesados de PRIDE (Getty)

"El Último Emperador" tiene algunas victorias muy notables contra grandes oponentes como Mark Hunt, Mirko Filipovic y Antonio Rodrigo Nogueira. A partir de marzo de 2021, tiene un récord de 46 peleas totales, 39 victorias, 6 derrotas y una nula. Muchos lo consideran el mejor de todos los tiempos y tiene un récord serio para respaldar esa afirmación.

4. Anderson Silva

Anderson Silva destrozaba a la gente cuando luchaba. Posee el récord de mayor permanencia en el título de la UFC, con 2.457 días, y también registró 16 victorias consecutivas durante ese reinado. Silva es, sin duda, uno de los mejores luchadores de MMA de todos los tiempos.

El brasileño Anderson Silva mira antes de luchar contra Derek Brunson (Getty)

"La Araña" se retiró con un récord de MMA de 46 combates totales, 34 victorias, 11 derrotas y una nula. Tuvo algunas victorias contra algunos de los mejores luchadores como Vitor Belfort, Rich Franklin y Dan Henderson. Tenía uno de los mejores juegos de contraataque que se han visto en el deporte y sus peleas siempre eran del agrado de los aficionados.

3. Khabib Nurmagomedov

Khabib Nurmagomedov es el campeón de la división de peso ligero de la UFC que más tiempo lleva reinando, su excelente grappling le hizo ganar muchos combates y lo consolidó como uno de los mejores luchadores de la historia de las MMA. No solo gana todos sus combates, sino que lo hace de forma dominante.

El ruso Khabib Nurmagomedov posa en la báscula durante el pesaje del UFC 254 (Getty)

"El Águila" se retiró con un récord perfecto de 29 peleas totales y 29 victorias, algo inédito en las MMA. Tiene triunfos sobre algunas de las fuerzas más dominantes del deporte como Michael Johnson, Rafael Dos Anjos y Conor McGregor. A partir de marzo de 2021, Khabib ocupa el puesto número 1 en el ranking de libra por libra de los hombres de la UFC.

2. Jon Jones

Jon "Bones" Jones tiene el récord de ser el campeón más joven de la UFC con 23 años. Fue dos veces campeón de peso semipesado de la UFC y tiene muchos récords en esa división, como el de mayor número de defensas del título, mayor racha de victorias, mayor número de victorias por sumisión y mayor número de victorias.

Jon Jones sube a la báscula durante el pesaje ceremonial del UFC 247 (Getty)

A partir de marzo de 2021 Jones tiene un récord de 28 peleas totales, 26 victorias, una derrota y una nula, siendo su única derrota una controvertida descalificación contra Matt Hamill. Ha derrotado a grandes nombres como Shogun Rua, Lyoto Machida, Vitor Belfort y Daniel Cormier. Sigue activo a partir de marzo de 2021 y, si además se convierte en campeón de los pesos pesados, no hay duda de que es el más grande de todos los tiempos.

1. Georges St-Pierre

Georges St-Pierre es el luchador de MMA con las habilidades más increíbles de todos los tiempos. Ganó los campeonatos de la UFC en las divisiones de peso welter y peso medio, y es considerado por muchos como el mejor luchador de la historia de las MMA.

El canadiense Georges St-Pierre entra en el octógono para su combate por el campeonato

del peso medio de la UFC contra Michael Bisping (Getty)

St-Pierre ha derrotado a grandes nombres como los de Matt Hughes, Nick Díaz, Carlos Condit y BJ Penn. También fue clasificado como el peso wélter número 1 del mundo durante muchos años y se retiró en 2013 con el récord de más victorias en combates por el título, además de la segunda racha de títulos combinados más larga de la UFC. Se retiró con un récord de 28 peleas, 26 alegrías y 2 derrotas.

