Los deseos del indisciplinado prodigio cubano para 2021

Cualquier fanático del boxeo cubano sabe que tienen a un auténtico prodigio defendiendo su bandera arriba del cuadrilátero, al punto que ha logrado convertirse en campeón mundial en la que fue su tercera pelea profesional, tras una muy exitosa carrera en el pugilismo amateur. Cualquier fanático del boxeo cubano sabe también que a sus 22 años, David Morrell deberá acompañar todo ese talento con una disciplina que hasta el momento no ha sabido tener.

De otra manera no se explica, en primer lugar, que se haya coronado campeón mundial en la que fue apenas su tercera pelea como profesional, derrotando por decisión unánime a Lennox Allen el pasado 8 de agosto en Los Angeles para hacerse del título interino de peso súper mediano de la AMB; ni que en segundo lugar haya estado a punto de perderlo por no dar el peso en su cuarta pelea y primera defensa, después de la cual curiosamente le permitieron conservarlo diciendo que allí, en la que terminó con victoria por nocaut ante Mike Gavronski, no estaba en juego el título.

Dicen también que la principal razón por la que el peleador cubano y su equipo de trabajo están instalados en Minnesota y no en Miami tiene que ver precisamente con las muchas tentaciones que ofrece la ciudad de La Florida. Y esa buena conducta será importantísima pensando en un 2021 en que Morrell espera tener grandes desafíos.

¿Habías visto algo parecido en #boxeo? El cubano David Morrell Jr. lanza un puñetazo sin mirar y le dedica un guiño a Lennox Allen. Ganó Morrell �� pic.twitter.com/yPgSOArX50 — Enrique Corbella �� (@ecorbella) August 9, 2020

"Me gustaría pelear mucho este año, me gustaría tener una pelea todos los meses. Siendo realistas, mi pronóstico para este año sería de cuatro peleas. Mucho dependerá de lo que piense mi equipo y de lo que sea mejor", comenzó diciendo el boxeador en diálogo con George Ebro.

Y agregó: "Me veo entre los cinco primeros dentro de las 168 libras. No tengo que hablar demasiado, solo espero a que mi equipo decida qué peleas quieren hacer en 2021. Hay cosas que mejorar, pero estoy convencido que al final del camino siempre estaré entre la élite".

