Los problemas de salud de Billy Joe Saunders a semanas de enfrentar a Canelo Álvarez

Apenas Canelo Álvarez terminó de corroborar que Avni Yildirim era un paquete que vaya uno a saber por qué el Consejo Mundial de Boxeo puso en su camino, llegó la confirmación que sí estaban esperando los fanáticos. Las pantallas gigantes del Hard Rock Stadium de Miami anunciaron que el 8 de mayo tendría lugar el combate de unificación de títulos mundiales en la división de peso súper mediano ante Billy Joe Saunders, campeón de la OMB.

Desde ese preciso momento el mexicano avisó que se tomaría una semana de descanso, para compartir tiempo con su familia, y que luego regresaría al gimnasio para comenzar a prepararse. Algo que por el contrario no ha podido hacer el británico, quien está siendo aquejado por algunos problemas de salud que lo mantienen alejado del gimnasio y, con el paso de los días, ya empieza a generar dudas sobre si estará o no en condiciones para la fecha señalada.

Lo primero que se supo de boca del propio Saunders fue que había sufrido un ataque de gripe que lo había impedido de entrenar justo la semana en que Canelo volvía a hacerlo. "Creo que todos saben que tengo que dar lo mejor de mí. Pero estoy presionado por el tiempo ahora. Diez días sin entrenamiento. Tengo gripe, no estoy en forma. Todavía estoy pesado. Aún no he comenzado el campamento correctamente", le dijo a The AK & Barak Show.

En las últimas horas se avanzó que esa gripe todavía está causando complicaciones respiratorias en el campeón mundial británico, a lo que se sumó también una lesión en el escroto que lo complica todavía más cuando ya faltan menos de dos meses para la fecha de la pelea.

De momento, nada se ha dicho respecto a la posibilidad de que la cartelera, para la que todavía no hay una sede definida, se cancele o se postergue; pero lo cierto es que la situación que atraviesa Saunders lo pone en una situación de desventaja pensando en afrontar la pelea más importante de su carrera.

