Los tres grandes combates de boxeo que planea recibir Arabia Saudita

En Arabia Saudita no olvidan el éxito que les reportó ser los organizadores de la revancha entre Anthony Joshua y Andy Ruiz, disputada el pasado 7 de diciembre, en la que el británico pudo vengarse del mexicano, quien meses antes le había arrebatado sus títulos mundiales derrotándolo por nocaut técnico en el séptimo round en el Madison Square Garden.

Tampoco lo ha olvidado Bob Arum, reconocido promotor de Top Rank, quien le confirmó en exclusiva a World Boxing News que está negociando para llevar allí grandes combates a la salida de la cuarentena. Todas ellas tienen como oferta principal combates de pesos pesados, con títulos mundiales en juego.

Como ya se sabía, existe la posibilidad de que Tyson Fury, campeón del CMB, y Anthony Joshua, dueño de los cinturones de la FIB, la OMB y la AMB, tengan el combate de unificación definitivo en Medio Oriente. Pero existen otras dos ofertas sobre la mesa: la primera oferta es la de la trilogía entre Fury y Deontay Wilder; la segunda, que Anthony Joshua ponga en juego sus cinturones ante el búlgaro Kubrat Pulev.

“Ya sean ofertas para una pelea de Fury vs Joshua, una pelea de Fury vs Wilder o una pelea de Joshua vs Pulev, MTK está hablando con personas en el Medio Oriente. Están viendo qué ofertas hay. Cualquiera que sean las ofertas, MTK las obtendrá. Los examinarán e informarán a todos nosotros", reveló Bob Arum.

Cabe destacar que el promotor, al igual que Oscar De La Hoya, no se ha mostrado partidario de organizar grandes carteleras a puertas cerradas por considerarlo un negocio que no será redituable más allá de los ingresos de pay per view. Por esta razón, es de esperarse que estas negociaciones incluyan la posibilidad de vender boletos si se consigue el permiso de las autoridades sanitarias saudíes.

