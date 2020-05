Luis Ortiz anunció su regreso y hasta desafió a Mike Tyson

Tras tomarse unas semanas de descanso después de ser derrotado por Deontay Wilder en noviembre, por nocaut en el séptimo round, Luis Ortiz había vuelto a entrenarse a tope pensando en un próximo combate en el que borrar el sinsabor. Sin embargo, la propagación de la pandemia de coronavirus lo obligó a dejar de asistir al gimnasio.

Claro que el cubano no estaba dispuesto a regalar nada y construyó su propio centro de entrenamiento en casa, con cuadrilátero y todo. Ahora, en diálogo con George Ebro, confirmó que volverá a salir a escena entre agosto y septiembre.

"Me he quedado en casa como todos los demás, pero me he mantenido activo, con la preparación física adecuada. Me dijeron que podría volver a pelear entre agosto o septiembre. En cualquier caso, estaré listo", señaló.

Luis Ortiz: Solo necesito un nombre y una fecha. Incluso iré en contra de Myke Tysonhttps://t.co/noChP37wlG pic.twitter.com/PWO7kGOpaD — TKO WBC (@TkoWbc) May 29, 2020

Más allá de que los tiempos se acortan, Ortiz manifestó el deseo de poder pelear dos veces en lo que queda del año, aunque no pareció estar apuntando a ningún rival en particular: "Todos saben que no soy un boxeador que se sienta a elegir nombres por conveniencia", remarcó.

Aunque pareció tentarse con el nombre que por estos días se ha robado todas las miradas, tras haber avisado que regresará a los cuadriláteros a sus 53 años. "Ahora se habla mucho del regreso de Mike Tyson. Si lo quiere, incluso iría contra él. Solo necesito un nombre y una fecha", concluyó.

