Luisa Fernanda W ya escogió el nombre con el que bautizará a su bebé

Desde que Pipe Bueno y Luisa Fernanda W contaron que iban a ser padre a todos sus seguidores, ambos han mantenido muy informados a sus fans de lo que va ocurriendo con el periodo de gestación. Ahora, fue la influencer la que hizo un nuevo anuncio.

A principios del mes de mayo, tanto el artista como la influenciadora confirmaron en sus redes sociales que iban a tener un bebé varón. Desde ese momento, surgió la discusión sobre el nombre que llevará el pequeño y la busqueda ya llegó a su fin. En un Instagram Live, Luisa había contado los dos nombres que tenía en mente para su niño.

"Uno es Máximo, así tal cual, no Maxi, no Máximiliano, y el otro que me gusta mucho es Antonio. Me encanta el nombre Antonio. Entonces estoy pensando cuál de esos".