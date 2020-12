Luke Campbell lanzó el dardo final antes de subir al ring con Ryan García

Vaya si comenzará con todo el 2021 para el boxeo. El 2 de enero, en el American Airlines Center de Dallas, Luke Campbell y Ryan García se enfrentarán por fin por el título interino vacante de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, combate que originalmente estaba previsto para el 5 de diciembre pero debió aplazarse debido a que el británico dio positivo de coronavirus.

Es el estadounidense, promovido por Golden Boy e invicto en 20 peleas, quien llega al duelo como favorito. Pero Campbell está convencido de que podrá hacer valer toda su experiencia arriba del cuadrilátero para iniciar el año dando un gran golpe sobre la mesa, que sabe le abrirá muchas puertas a futuro.

El británico incluso calentó la previa de la pelea menospreciando la valía de García como boxeador y apuntando a que no lo conoce más allá de las redes sociales. "No sé mucho sobre él, excepto que tiene un gran perfil en las redes sociales, una gran cantidad de seguidores. Cuando tienes esa cantidad de seguidores, tienes que mantenerlos interesados con cosas, videos", comenzó diciendo.

Y agregó: "Para mí, prefiero simplemente vivir mi vida. No he seguido su carrera. No he tenido ninguna razón para hacerlo. Todo se ve bien en video, pero hay muchos niños que pueden golpear las almohadillas rápidamente, pero no se ven bien en el ring. Puedes lanzar 1,000 uppercuts en 5 segundos en las almohadillas. Pero no es real. No hay uno frente a ti tratando de arrancarte la cabeza, solo alguien sosteniendo las almohadillas".

Campbell reconoció que la oportunidad que se presenta ante él es muy importante y que llega en el mejor momento de su carrera para poder tomarla, algo curioso si se tiene en cuenta que su última presentación, aunque muy lejana ya, fue con derrota ante Vasyl Lomachenko. "Quiero ser un campeón mundial. Probablemente soy un 70 por ciento más conocido que otros campeones mundiales, y eso es algo que también quería lograr: ser bien conocido por los fanáticos del boxeo por pelear en el mundo", concluyó.

