Luke Campbell no quiere dejar en manos de los jueces su pelea ante Ryan García

2021 comenzará con un gran combate de boxeo, producto del enfrentamiento que mantendrán Ryan García y Luke Campbell el 2 de enero, por el título mundial interino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, y que tendrá lugar en el American Airlines Center de Dallas, Texas.

El hecho de que la pelea se desarrolle en los Estados Unidos sin dudas hará que allí sea el británico quien se sienta visitante. En relación a esto, y al interés que existe de parte de Golden Boy por construir a García como una de las nuevas grandes estrellas del boxeo, es que el peleador de MatchRoom Boxing desconfía de la influencia que puedan tener en el combate los jueces.

"Trato de no pensar en si necesito un nocaut, pero me estaría engañando a mí mismo si no pensara que tiene que ser una actuación convincente. Todo lo que puedo hacer es tratar de mantener en combate fuera de las manos de los jueces ", expresó Luke Campbell en diálogo con The Sun.

Con el cambio de fecha del combate, que estaba previsto para el 5 de diciembre pero debió aplazarse porque el británico dio positivo de Covid-19, Campbell se verá impedido de poder pasar las fiestas con su familia, pues estará ya en Estados Unidos ultimando los detalles previos a la pelea.

"Es difícil. Pero tengo que recordarme a mí mismo que lo que estoy haciendo es todo por mi familia. Quiero ser un campeón mundial para mí, tengo que ser egoísta en la forma en que vivo mi vida. ¡Pero los extras que conlleva ser un campeón mundial son para mi familia! Por lo que estarán seguros y libres para encontrar trabajos mucho más fáciles que recibir un puñetazo en la cara para ganarse la vida", expresó al respecto.

