Ryan García y Luke Campbell tienen nueva fecha confirmada de combate

Ya no habrá más retrasos. Ya está todo confirmado. Ryan García y Luke Campbell se enfrentarán el próximo 5 de diciembre, con transmisión exclusiva de DAZN para los Estados Unidos, en un cara a cara en el que se disputarán el título mundial interino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Todavía no se ha confirmado cuál será la sede precisa del evento, ni los otros combates que integrarán la cartelera; detalles sobre los cuales se avanzó que se darán a conocer los detalles en breve. "Durante años, el mundo del boxeo ha estado clamando por una estrella cruzada que pueda llegar a nuevas audiencias que han estado desaprovechadas durante demasiado tiempo", comenzó diciendo Oscar De La Hoya durante el anunció.

El presidente de Golden Boy, promotora de la estrella en ascenso Ryan García, agregó: "Se encuentra al borde de hacer lo mismo a una edad increíblemente joven cuando se enfrenta a Luke Campbell. Si bien la transición de los enormes seguidores de Ryan en las redes sociales a los espectadores de DAZN es un buen negocio para Ryan, Golden Boy y DAZN, es más importante para el deporte del boxeo, que necesita un golpe en el brazo ahora más que nunca".

De La Hoya no tuvo nunguna duda al considerar esta pelea como la más importante en la vertigionosa carrera del californiano y como una catapulta para que su figura empiece a codearse, también arriba del ring, con las súperestrellas del boxeo mundial.

"He estado esperando ansiosamente volver al ring y he estado trabajando más duro que nunca para llegar aquí. Ha sido un año difícil para todos, pero estoy emocionado de brindarles a los fanáticos un escape por la noche ... o, según mi historial, unos minutos como máximo. El historial de Luke habla por sí solo, pero estoy dispuesto a demostrar que los escépticos están equivocados. Esta es mi era ahora y el 5 de diciembre es solo el comienzo", expresó Ryan García.

"2020 ha sido un año extremadamente difícil para todos, así que estoy muy contento de que finalmente podamos comenzar esta pelea oficialmente y darles a los fanáticos algo que esperar. Se ha hablado mucho y claramente es un peleador muy respetado, pero voy a demostrar que esto es demasiado, demasiado pronto y que estoy en un nivel completamente diferente. He peleado en Estados Unidos antes, así que esto no será nada nuevo para mí y para mi equipo. Fanáticos o no fanáticos, lo único que puedo garantizar es que regresaré al Reino Unido con la victoria", aseguró Luka Campbell.

