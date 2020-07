Luke Campbell ya avisó que va a noquear a Ryan García

Desde que el Consejo Mundial de Boxeo ordenó la pelea por el título interino de peso ligero entre Ryan García y Luke Campbell, ambos peleadores han encendido las redes sociales, aumentando todavía más la expectativa de los fanáticos por verlos cara a cara arriba del cuadrilátero.

El peleador británico, quien en su última presentación vio frustrarse sus intenciones de arrebatar a Vasyl Lomachenko los cinturones de la AMB y la OMB perdiendo por decisión unánime en las tarjetas, está convencido de que puede dejar al prospecto de Golden Boy Promotions sin invicto e incluso aumentó la apuesta en diálogo con Boxing Social.

Instagram de Luke Campbell

"Estoy emocionado con que esa pelea pueda suceder. En las redes sociales, todo el mundo habla de eso. Hay mucha ilusión. Sería una pena que no sucediera. Yo quiero que suceda y si no pasa será por algo que escapa de mis manos. Creo que puedo ganarle y por nocaut", expresó Luke Campbell.

Ryan García ahora ha aceptado la pelea de Luke Campbell que ha sido ordenada por el CMB por su cinturón 'interino' y como eliminador final para decidir el próximo obligatorio de Devin Haney. También tenía la opción de un eliminador final de la OMB contra Emmanuel Tagoe. pic.twitter.com/YbvxTaXBAR — El Rey (@Mandyreydelbox) July 7, 2020

Y agregó: "Creo que Ryan García puede ser para mí un rival más peligroso que Devin Haney. Pero también creo que puedo ganarle fácilmente. Estoy pegando más fuerte que antes. Estoy realmente preparado. Puedo entrar y mostrar mis habilidades. De él he visto momentos destacados, pero nunca me he sentado a ver una de sus peleas".

Cabe destacar que Ryan García también recibió la propuesta de realizar una pelea de eliminación ante Emmanuele Tagoe, para aspirar luego al título de la OMB que ostenta Vasyl Lomachenko. Sin embargo, el californiano parece haberse inclinado por pelear con Luke Campbell y así se lo ha hecho saber a su equipo de entrenamiento y a su promotora.

