Muy emotivo: la presentación de Maluma en el 'One World: Together at Home'

Con toda la situación del Coronavirus, varias personalidades del mundo del entretenimiento se juntaron para promover un evento sin precedentes y que convocó a cientos de miles de personas para presencia un concierto virtual que junto a muchas estrellas de la música.

Curado por Lady Gaga, Chris Martin y John Legend contando con Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, quienes fueron los encargados de presentar el 'One World: Together at Home'. Como en cualquier evento de relevancia, no podía faltar la cuota colombiana y el invitado de lujo fue, nada más y nada menos que Maluma.

El artista paisa, aprovechando la visibilidad que iba a tener, escogió muy bien una de sus canciones para enviar un mensaje de aliento y positivismo a toda la humanidad. El paisa interpretó, de forma muy emotiva, su tema 'Carnaval' haciendo mucho hincapié en una de sus líneas: "No hay que sufrir no hay que llorar; la vida es una y es un carnaval; lo malo se irá todo pasará, la vida es una y es un carnaval".

Así fue la presentación de Maluma en el 'One World: Together at Home':

