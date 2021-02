Manny Pacquiao ya explicó por cuánto dinero enfrentará a Terence Crawford

Hace ya algunos meses que desde el círculo de trabajo más íntimo de Manny Pacquiao revelaron que sus intenciones pasaban por realizar tan solo dos combates más como boxeador profesional antes de anunciar su retiro para dedicarse de lleno a la carrera política por la presidencia de Filipinas.

También hace algunos meses que Terence Crawford, campeón de peso wélter de la OMB y considerado además como uno de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad, dijo que tenía como uno de sus grandes objetivos poder tener un combate de unificación de cinturones ante el filipino, que es el campeón de la AMB.

Los objetvos de Pacquiao, con nombres en la mira como el del dos veces campeón de UFC Conor McGregor, Mikey García y últimamente Ryan García parecían no estar apuntados a Bud; pero debido a la gran insistencia de este decidió dar una respuesta como para que su gente se siente a hacer números y a evaluar cuánto realmente quieren ese combate.

"Me gusta la idea de pelear con alguien que tenga un título. Le dijimos a Bob Arum que yo recibo 40 millones de dólares y Terence Crawford 10 millones. Lucharé contra cualquiera. Ya me conoces, no me alejo de ningún desafío. ¡Tráelos!", expresó el legendario Pac-Man filipino en diálogo con Daily Tribune.

Lo cierto es que una diferencia así en la bolsa difícilmente sea aceptable por Crawford, quien hoy por hoy está considerado como uno de los mejores boxeadores del mundo. Claro que para ser la leyenda que ya es Pacquiao podría faltarle toda otra vida.

