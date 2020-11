Manny Robles confesó cuándo perdió el control de Andy Ruiz

Se le atribuya mayor o menor incidencia a su trabajo, lo que no se puede negar es que fue de la mano de Manny Robles que Andy Ruiz se convirtió en el primer campeón mundial de los pesos pesados en la historia del boxeo mexicano, gracias a su sorpresiva victoria por nocaut técnico en el séptimo round sobre Anthony Joshua en el Madison Square Garden.

Pero fue el propio entrenador quien señaló que muchas cosas cambiaron desde aquel entonces, que conspiraron contra la actuación del Destroyer en la revancha que tuvo lugar seis meses más tarde en Arabia Saudita y que finalmente acabó por terminar con la sociedad deportiva entre ambos.

"Desafortunadamente, el papá tuvo mucho que ver con el fin de la situación. Perdimos el control de Andy, así que el papá decidió culparme de esto. Dijo que no estaba haciendo mi trabajo, pero es que no soy su papá. Tú lo controlas. Si no puedes controlar a tu propio hijo, ¿cómo esperas que yo controle al chico?", expresó Manny Robles en diálogo con Marc Gatford.

Y agregó: "Andy admitió que después de la pelea lo jodió. Dijo que no se entrenó adecuadamente y se responsabiliza como debería. Después de eso, no sé qué pasó, está actuando como si hubiera ganado la maldita pelea. Hice lo mejor que pude dadas las circunstancias, aparecía todos los días. Decidí llevar el campamento a México para alejarlo de sus nuevos amigos. Nunca vi a estos muchachos antes de que ganara el título, nunca los vi, nunca sabía quiénes eran".

Tras la derrota de Andy Ruiz ante Anthony Joshua por decisión unánime, el 7 de diciembre en Arabia Saudita, decidiría finalizar su relación con Manny Robles un mes después. Y ya en plena cuarentena por la propagación de la pandemia de coronavirus a nivel mundial, confirmó que Eddy Reynoso, mundialmente famoso por trabajar con Canelo Álvarez, sería desde entonces su entrenador.

Lee También