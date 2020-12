Maravilla Martínez dijo si está o no en condiciones de pelear por un título mundial

Sergio Maravilla Martínez completó con éxito su segunda pelea del año, confirmando que está deseoso de seguir boxeando luego de pesar seis años en el retiro. Lo hizo con una buena victoria ante el finlandés Jussi Koivula, por nocaut técnico en el noveno round producto de un profundo corte en la ceja de su rival.

Apenas anunciado el resultado del combate, el cronista de Eurosport que lo entrevistó no se terminó de atrever a preguntarle al argentino lo que todo el mundo desea saber: si está listo o no para ir en busca de volver a coronarse campeón mundial. Pero Maravilla, experimentado si los hay, entendió el rodeo y le dejó una clara respuesta al respecto.

"Ojalá la próxima pelea sea para marzo o abril, para tener tiempo a descansar y pasar las fiestas. Necesito tiempo y rodaje. Esto es un trabajo a cuentagotas que se hace con pasitos de hormiga", expresó dejando en claro que todavía necesita realizar más combates de acondicionamiento luego de tan larga ausencia en los cuadriláteros.

En evaluación de su combate de este sábado, Martínez se mostró conforme pero cauto, sin querer derrochar más euforia que la que merece una victoria ante un rival al que si estuviera en sus mejores años hubiera aplastado sin problemas y que hoy por momentos le dio más problemas de los esperados.

"Creo ni bien comenzó el combate encontré las distancias. No tengo que tener las lagunas que tengo, como pasó en el comienzo del séptimo asalto, que me apacig[ue y me relajé. Pero respecto a la totalidad del combate gané en velocidad y gané en la dureza del jab que está siendo muy potente", remarcó.

Y comparando este combate con el anterior, agregó: "Me gusta lo que estoy haciendo, me gusta mi trabajo. Disfruté mucho más que en agosto, estuve más metido en el combate. El otro eran los seis años, el regreso, el qué dirán. Uno es esclavo de la aprobación ajena y no debería ser así. En este combate subí a ser yo, dije que me iba a divertir y en ese sentido me sentí mucho mejor".

