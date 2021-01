Maravilla Martínez tiene fecha de regreso y fecha para ir por un título mundial

El 2020 que quedó marcado a fuego por la pandemia de coronavirus para Sergio Maravilla Martínez será también el año en que decidió abandonar un retiro de seis años para regresar a los cuadriláteros, pudiendo realizar dos nuevos combates en el terreno profesional, ambos con exitoso desenlace.

El primero de ellos tuvo lugar el 21 de agosto y fue victoria por nocaut técnico en el séptimo asalto ante el español Miguel Fandiño. El segundo se desarrolló el 19 de diciembre y allí se impuso por nocaut técnico en el noveno asalto al finlandés Jussi Koivula. Sin que se mida demasiado la valía de sus dos oponentes, se empezó a rumorear entonces la posibilidad de que el argentino volviera a spirar a un título mundial.

Mientras tanto, Martínez está preparándose para tener un combate más de readaptación, el primero de 2021, que en razón de los últimos comentarios podría tener lugar en abril. "Debo seguir mi camino como si nada. Hacer una pelea en abril, otra entre junio y agosto, ganar las dos y ver dónde estoy. Lo más importante es sentir que me he ganado la oportunidad de un título", comenzó diciendo en diálogo con la agencia de noticias Télam.

Cuando se habla de título mundial, se apunta entonces a Ryota Murata, el boxeador japonés que fue ascendido de campeón mundial Regular a campeón Súper de peso mediano de la AMB, luego de que dicho organismo le quitara este título a Saúl El Canelo Álvarez teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, y el que pasará, sin que pelee en la división.

Pero Martínez eligió ser cauto. Sabe que necesita tiempo para seguir trabajando en estar en mejor forma física y boxística, y que cuando eso suceda, probablemente para diciembre de este año, cualquier otro podría ser el dueño de ese cinturón. "Para mí Murata no cambia nada. Tengo que seguir trabajando de la misma manera. Tengo que seguir mejorando, abriendo camino, acumulando tiempo de ring, ganando experiencia. Cuando me sienta listo para ir por el título, no sé si Murata seguirá siendo el campeón", señaló.

