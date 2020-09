Maravilla Martínez ya confirmó rival para diciembre

Sergio Maravilla Martínez tenía ganas de pisar el acelerador este 2020 y vaya si esta yendo todo a máxima velocidad desde que decidió emprender su regreso a los cuadriláteros, seis años después de haber sufrido una dura derrota ante Miguel Ángel Cotto que lo hizo decidir que era el momento de colgar los guantes.

El retorno tuvo lugar el pasado 21 de agosto, en Torrelavega, España. Allí no tuvo ningún problema para despachar al español Miguel Fandiño por nocaut técnico en el séptimo round. Tras el combate, el argentino reconoció que su deseo era volver a ser campeón mundial. Y ha comenzado a dar los pasos necesarios para conseguirlo.

No es de extrañar, entonces, la velocidad con la que ha definido que el próximo 5 de diciembre tendrá lugar su segunda pelea en el año, ni que ahora le haya puesto también nombre y apellido al que será su rival en esa cita, que todavía no tiene sede confirmada. Se trata de Jussi Koivula, peleador de origen finlandés con un discreto récord de 24 victorias, 7 derrotas y un empate.

"Nos vemos el 5 de diciembre. Sigamos soñando", escribió Maravilla Martínez en su cuenta de Instagram, para acompañar la foto que ya presenta el primer afiche de la pelea. Su contendiente ha enfrentado ya a algunos rivales de renombre, como el colombiano Samuel Vargas. Ante este, planteó una buena pelea en 2017 y terminó perdiendo por decisión dividida.

"En una charla en las redes sociales con mi amigo Gilberto Mendoza, presidente de la AMB, me dijo que si hacía tres peleas serias, tendría la oportunidad contra Murata. Me estaba marcando pequeños goles y ese era el empujón definitivo para que mire hacia arriba. Además, nunca he ganado el cinturón de ese organismo sancionador y creo que sería la oportunidad perfecta para al menos intentar lograr ese objetivo", había dicho el argentino en una entrevista hace un par de semanas. Y ahora deja claro que el plan ya está en marcha.

