Marco Arroyo: "No busco fama ni dinero, busco saber que hice las cosas bien y voy por buen camino"

Nada más que cuatro años tenía Marco Arroyo cuando sus padres, ambos maestros de la disciplina, creyeron que todas esas energías que lo volvían un torbellino dentro de la casa podían canalizarse en el deporte que apasiona a la familia michoacana: el taekwondo. Casi sin que él se diera cuenta, allí comenzó una historia que lo llevaría a ser condecorado a nivel nacional e internacional y al detalle, nada menor, de haber sido el ganador de la primera medalla para México en los Juegos Panamericanos de Lima.

Al año siguiente tocó pandemia y el envión de un 2019 inolvidable necesariamente tuvo que frenarse. Sin dejar nunca de entrenar, hubo que reformular objetivos y aprender a convivir con otros tipos de competencias, como los certámenes virtuales. Pero siempre manteniendo vivo el deseo de que las puertas del mundo vuelvan a abrirse, para probarse a sí mismo que el camino, incluso con todo lo que hay detrás, apenas comienza.

-¿Cómo viviste la pandemia a nivel deportivo? ¿Se aplazaron muchas competencias en las que pensabas participar?

-Fue complicado adaptarse. Estar aquí en México entrenando todo el día, en tu casa, literalmente con lo que pudieras y en el espacio que tuvieras. También fue un poco decepcionante el hecho de que se cancelaran ciertas competencias, como el Mundial de mi especialidad en Dinamarca y también el Panamericano de la especialidad a finales de 2020. También algunos Opens a los que teníamos pensado ir. A nivel nacional fueron los Juegos Nacionales CONADE, que iban a ser los últimos para mí. Tenía planeado irme con el oro, porque sabía que era posible. En mi especialidad que es Freestyle, formas, yo tenía planeado hacer una acrobacia que nadie había hecho y me quedé con las ganas. Entonces fueron varios los tropiezos, los obstáculos, porque de alguna manera te afecta el no tener un objetivo concreto, algo en qué enfocarse.

-Vi que se organizó un Mundial virtual, que imagino tuvo que ver con las circunstancias...

-Sí, fue circunstancial. De hecho las competencias en las que yo estuve en línea fueron contadas con una mano. El detalle fue que en varias me dijeron por favor compite, porque es necesario. Fueron dos nacionales, un test panamericano y el Mundial que cancelaron en Dinamarca se movió a Mundial en línea. Lamentablemente no di el resultado que esperaba. No es que no haya dado todo, pero no me gustó el resultado por el hecho de que hubo ciertas inconsistencias. Yo me sentí muy bien, lo di todo y estoy feliz con eso. No estoy satisfecho con lo que pasó, pero pues a seguirle.

-¿Qué tan dificil se hizo entrenar en ausencia de esas competencias que te habías planteado como objetivo?

-Por mi parte ha sido más bien la idea de sacar nuevas cosas. Mi especialidad es de perfeccionamiento y de acrobacia, entonces trato de sacar más cosas, más giros, nuevos movimientos. Pero también mi mentalidad ha sido de mantener el nivel, incluso de intentar subirlo.

-¿Las competencias virtuales modificaron en algo las sensaciones o el modo de hacer una performance?

-Sinceramente yo veo más inconsistencias porque no tienes a los jueces ahí, no logras detectar lo que están calificando. Pero aparte se siente vacío. En una competencia presencial sientes la presión del público, sientes realmente todo y cómo debes de hacerlo. Hay diferentes tipos de competencias virtuales. Unas en las que mandas los videos y otras que son en vivo. En las que mandas el video tienes todo el tiempo del mundo y todos lo van a hacer lo mejor posible, por eso a mí no me gusta. Lo que debes demostrar es que en cualquier momento puedes hacerlo lo mejor posible.

-¿Fue una decepción saber que tu disciplina otra vez se quedaba sin Juegos Olímpicos?

-Todos soñamos con unos Juegos Olimpicos. Lamentablemente en Tokyo no van a estar. Ya lo sabíamos, nos veníamos haciendo a esa idea desde los Centroamericanos aproximadamente. Sabíamos que sí íbamos a entrar a los Panamericanos pero que iba a ser muy complicado entrar a los Olímpicos. Para París 2024 todos tenemos la esperanza que entre. Básicamente porque con mis compañeros hemos estado en todos los demás eventos, medallado en todos los eventos. Entonces sería lo que nos faltaría. Queda esperar que en parís haya Freestyle y Poomsae. También hay que ver si otra vez nos incluyen en el proceso olímpico de Panamericanos y Centroamericanos. Vamos por buen camino y creo que se pueden lograr esos Olímpicos.

-¿Desde cuándo y por qué haces taekwondo?

-Mis papás son entrenadores, practicaron de jóvenes y ahora dan clases. Son maestros. De niño siempre fui muy hiperactivo. Tenía aproximadamente cuatro años cuando dijeron hay que meterlo. Antes que esté haciendo desmadre en la casa, que esté haciendo desmadre en el salón. Contacto con otros deportes como tal, en algún momento fue con el atletismo. Pero no duré mucho. Habrán sido dos meses como mucho. Mi deporte fue siempre taekwondo.

-¿Hacías combate?

-Sí. Antes era divertido porque no existían los petos electrónicos. Mi punto de vista es que cuando se volvieron petos electrónicos, se volvió un poco más aburrido. Ya no podía aventarme a lo menso y patear a lo artero. En ese momento, tendría aproximadamente 11 años, entré a mi primer selectivo de formas porque mi papá me dijo vamos a ver cómo te va. Éramos dos personas y yo quedé segundo, jaja. Ahí me dijo, para el próximo año vamos a ver cómo te va. En 2012 sorpresivamente quedé primero de ocho personas. Nadie se esperaba que fuera a ganar con mi historial, jaja. Mi mamá estaba emocionada diciendo no importa si ganas o no. Mi papá centrado diciendo tú tranquilo, ve a hacer lo que sabes hacer. Y yo estaba como a ver qué pasa. Ya terminando la competencia voltee a ver a las gradas y todos estaban festejando. Yo no sabía qué estaba pasando. Ahí empiezan a decir los resultados, quedo primero y me vuelvo seleccionado estatal. Pasé el Regional y me fui al Nacional. En ese momento no había dos bronces y yo quedé cuarto. Me dijeron la verdad que estuvo muy bien tu participación, que no se qué, pero me quedé a medalla por una puntuación mínima. Luego llegó el Freestyle que fue donde me enamoré. Y ahí me quedé.

-¿Hay un momento, una competencia específica, que identifiques como el que te hizo decir desde ahora soy deportista de alto rendimiento?

-Aproximadamente en 2016, cuando tenía 15 años. Me fue muy bien. En ese momento competí contra otros compañeros que ahorita están conmigo en selección y venían de ganar de a cuatro oros… Y si ganaban plata era como decir no me fue bien. Para mi ganar medalla, solamente una, fuera oro, plata o bronce, ya era guau. En esa Olimpiada gané una plata y dos bronces. Estaba muy feliz y sabía que había selectivo nacional para el Mundial de Perú de 2016. Iba confiado, sabía que podía. Mi coreografía al final tenía una acrobacia, un redondilla mortal extendida, que no quise hacer en el calentamiento por el miedo a las críticas que me iban a hacer los demás. Yo veía que eran seleccionados nacionales que ya se conocían y platicaban… Pensé estando ahí sale. Yo sé, yo puedo. Como que se me subieron los humos de esas medallas. Estando en la coreografía no hago el mortal, quedo en el quinto lugar y cuando iban a llamar a los primeros cuatro me destrocé. Mis papá se enojaron conmigo y fue todo un caso. Estuve un mes sin entrenar, dije esto ya no es para mí. Luego veía las noticias del equipo de México yéndose al Mundial, las fotos entrenando. Cada vez me dolía más. Pero llegó un día en que me plantee hasta dónde quiero llegar. Me empecé a hacer preguntas a mí mismo sobre qué quiero hacer, qué es lo que me gusta, cómo me siento al hacer esto. Ahí llegó el envión que me dio el cambio de mentalidad de decir no solo quiero hacer esto por participar. Quiero competir, quiero ser alguien en este deporte. Quiero lograr algo, quiero ser seleccionado nacional. Quiero ser grande. Volví a entrenar con mis papás y en 2017 se me dan dos oros. En 2018 fui llamado a Selección Nacional.

-Y al año siguiente ganás la primera medalla de los Juegos Panamericanos para México...

-Recuerdo que saliendo del área, me entregan la medalla y me dicen eres la primera para México. Me dicen le ganaste a una de canotaje, me parece, como por cinco minutos. Yo digo ah, qué curioso.

-¿Hiciste tu entrada sabiendo que podías ser la primera medalla? ¿O ni se te cruzó por la cabeza?

-Sinceramente no me pasaba por la cabeza. Cuando entro a competir se me borra el cassette, no pienso en nada más. Trato de sentir solo mi cuerpo y decir venga, tú puedes. Simplemente recuerdo algunos puntos clave de la coreografía, diciéndome aquí echale más fuerza, aquí hazlo así… Pero en sí estoy en blanco. Trato de vivir el momento. Sentirlo y dejarlo fluir.

-Cuando en otros deportes se remarca tanto que solo vale salir campeón, ¿podés explicar lo que significó para vos un bronce en Panamericanos?

-Es una historia un poco graciosa. Mi especialidad es el Freestyle, pero la medalla yo la obtuve en Tradicional. Hay ocho formas y quién las haga mejor en dos intentos, pues gana. A mí me comentan que yo voy a ser el individual porque había un pequeño problema de organización de los equipos de cada uno de los países, porque un atleta solo podía hacer dos competencias. Mi compañero Leonardo, que fue oro en pareja, iba en individual, pareja y equipo. Dijeron qué hacemos, metemos a Marco en individual o en pareja. Decidieron sacar a Leo de individual, meterme a mí… No es que no sea bueno en Tradicional, pero se que hay mejores aquí en México, unos cuatro o cinco. Dije no me voy a atemorizar, le voy a dar duro sin dejar de lado el equipo de freestyle. En ese momento mis entrenadores eran el profesor Kang Young Lee y la profesora Norma Martínez, que por cuestiones personales ya no está. Entonces empezamos a entrenar, llego a los Juegos, sortean las formas y me tocan dos que se me daban bien. Estaba en el área, ya mentalizado, y llega el momento de pasar. Estaba con mi entrenadora y me pongo a llorar, literalmente antes de pasar a la primera forma. Abracé a mi entrenadora y le dije gracias por estar aquí y gracias por compartir esto conmigo. También por haberme entrenado para esto, porque se que no es lo mío. Cuando me llaman, ella también se puso a llorar conmigo. Nos secamos las lágrimas, pasamos. Entro a la primera, salgo y me dice que iba bien. Vuelvo a entrar y esa forma la sentí como ninguna otra. Hice el grito, dejé salir todo ahí. Termino, abrazo a mi entrenadora, veo la calificación y nos vamos. Empiezan a pasar los demás y de hecho con el participante de Perú me quedé ahí nomás. Yo saqué 6.58 y el para ganarme sacó 6.59. Quedé muy cerca de la plata. Entonces, de alguna manera fue el sentimiento de estar a nada de la plata. Pero enseguida fue el de lograr una medalla en Panamericanos, en una especialidad que no es la mía. Y me sentí feliz. De ver la bandera, de estar en un podio en Juegos Panaméricanos, de que sí puedo y de que no estoy solo gracias a mis compañeros y entrenadores.

-¿Cómo se vive el olimpismo en México en relación a los apoyos, las becas, los sponsors y el interés de los medios de comunicación?

-Lo que sucede es que gusta más el futbol. No es que no me guste, pero aquí en México les encanta. Nuestra Federación nos ha dado muchísimo apoyo. Son los que nos han pagado los viajes precisamente a fogueos en Europa, en Asia, aquí también en Centroamérica. Entonces, de parte de ellos existe ese apoyo tanto moral como económico. Ya por parte de medios de comunicación, si no logras algo muy importante no se te va a reconocer. Con todos mis compañeros, en el Mundial de 2018 logramos algo impresionante que fue un tercer lugar por equipos. Pasó inadvertido, como un destello de luz. Todos estaban con que la Liga MX, que quién va a ganar… En Centroamericanos hicimos historia, fuimos los primeros en hacer formas de México y también pasó inadvertido. Ya por parte del Gobierno, de alguna manera aquí en mi Estado sí me han apoyado, aunque tal vez no tanto como he querido. Aquí no somos tantos los deportistas que hemos logrado ciertas cosas y hasta cierto punto creo que no me reconocen. Por ejemplo, fui bronce en el Mundial y no hay muchos medallistas aquí en Michoacán. A mi regreso no hicieron nada, ni una nota, ni una rueda de prensa. Así también regresé de Juegos Panamericanos con medalla de bronce y no pasó nada. Yo no busco la fama, no busco dinero ni reconocimiento por parte de otras personas. Yo busco sentirme bien conmigo, saber que hice bien las cosas y que voy por buen camino, dando los resultados y también no dándolos. Sinceramente, el reconocimiento tanto a mí como a mis compañeros, y lo sé porque hemos hablado de eso, nos pasa desapercibido. Preferimos que las personas que nos importan sepan qué tan complicado fue, cuántas cosas tuvimos que pasar… Es una familia nuestro equipo.

-¿Sos de los que piensa que María del Rosario Espinoza es la mejor deportista de la historia de México, sin distinción de género?

-Sinceramente, yo digo que sí. Por todos sus logros y por el hecho de que fueron en ciclos separados. En sus primeros Juegos Olímpicos gana oro, en los siguientes gana bronce, en los siguientes plata… Fueron 12 años de estar en el Top 5, de ser la mejor. En el último Mundial ganó plata. Entonces sigue siendo del top y van como 16 años. Si contamos desde más atrás, que ganó medalla de oro en el Mundial de Corea, son todavía más años. Tuve el gusto y placer de estar con ella y poder hablarle. Es una persona muy buena, demasiado humilde. Un amor de persona. Pero quitando lo personal y enfocándonos solo en lo deportivo, sinceramente pienso que es la mejor deportista. Literal, tiene oro en todo. Y los tiene en diferentes tiempos, con diferentes competidoras… Tiene todo.

-Este 2021 no querés que se vaya sin...

-Salir del país a un fogueo. Competir presencialmente contra otros países, contra otros competidores. Y si no, aquí en México, pero en un certamen que sea internacional. Quiero saber cómo estoy. Quiero probarme otra vez, porque un año inactivo sí te pesa y te hace pensar cómo estaré, cómo manejaré los nervios. Sinceramente quiero volver a competir. De hecho ya sacaron a la luz un pequeño calendario de las cosas que se podrían hacer. Hay algunos torneos que dicen presencial o virtual, dependiendo de la situación. Espero que el primer internacional, de mayo, se pueda hacer presencial. Hay que ver cómo está México, cómo está el país anfitrión, si hay o no presupuesto. Son muchas cosas y pues sí, la salud está primero.

