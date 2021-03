Mariana Juárez no quedó conforme con la decisión del CMB y ya pidió revancha

El 31 de octubre de 2020, en el Grand Oasis Arena de Cancún, Mariana Juárez mordió el polvo cuando buscaba hacer la décmia defensa exitosa del título mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Aquella noche, Yulihan Luna la dominó durante los diez asaltos y terminó arrebatándole el cinturón.

Lejos de asumir la derrota, en pleno cuadrilátero La Barby protestó y acusó a su rival de haber manipulado sus guantes. Pese a la reacción negativa que generó esa actitud, la boxeadora de 41 años insistió desde las redes sociales en los días siguientes con que los guantes de la flamante campeona tenían irregularidades.

Tanto revuelo se desató que Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, decidió que se abriera una investigación al respecto que finalmente determinó que nada extraño había sucedido durante la pelea, por lo que se ratificaba a La Cobrita Luna como la flamante campeona.

Pasaron los meses, corrieron los rumores de un posible retiro, y Mariana Juárez volvió a pedir por la oportunidad de tener revancha, sin dejar de mostrar su disconformidad con la decisión final del Consejo: "No fue una buena noche. A pesar de lo que pasó con los guantes, trato de dar el beneficio de la duda aunque hubieron muchas irregularidades", dijo en una entrevista concedida a Milenio.

Y agregó: "Estoy enfocada y sigo trabajando para olvidarme de eso, lo voy a demostrar. Yo nunca dije que no perdí la pelea, la perdí porque no tiré golpes pero quiero la revancha porque yo sé que hay algo que no estuvo bien. Lo voy a demostrar en la revancha".

