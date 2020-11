Barby Juárez ataca de nuevo y asegura que la pegada de La Cobrita Luna no fue normal

La Barby Juárez todavía no logra digerir la derrota del pasado sábado en Cancún, por decisión unánime de los jueces, que la dejó sin el cinturón de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo que había logrado defender con éxito en nueve ocasiones. La encargada de despojarla del cetro fue Yulihan La Cobrita López, aunque no pudo terminar de celebrarlo como hubiera querido arriba del ring, debido a las acusaciones que allí mismo comenzó a lanzarle la derrotada.

Tras irrumpir en plena nota en vivo de la flamante campeona con TUDN, exigiendo que alguna autoridad competente revisara los guantes, cintas y cuerdas de su rival acusándola de que alí había alguna irregularidad, Mariana Juárez redobló la apuesta desde sus redes sociales.

"Dios sabe porque pasan las cosas y no puedo quedarme callada. Sentí algo en la pegada y no era normal, soy una peleadora que hace sparring hasta con hombres, pero bueno, felicidades a Yulihan ,yo me tengo que levantar y analizar qué pasó", comenzó diciendo la excampeona en su mensaje.

Y agregó: "Una cosa sí les digo, jamás minimizo a las peleadoras, todas traemos una historia, cada una sabe lo que hacemos para salir adelante y no voy a agachar la cabeza, sé que hice lo que pude y no fue mi día. Gracias a todas las personas que me apoyan y a las que no también, Dios con ustedes. Papá Dios me ha levantado de más y no será la excepción".

La actitud de Barby juárez ha despertado más críticas que adhesiones de parte de los fanáticos del boxeo, que vieron como La Cobrita Luna dominó en combate a lo largo de las 12 vueltas y que la consideran una merecida ganadora y más que digna campeona.

