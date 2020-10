Cazares reveló por qué la pasó mal la noche que derrotó a Julio César Chávez Jr

El pasado 25 de septiembre, en Tijuana, el invicto Mario Cazares logró la victoria más resonante de su carrera al derrotar a Julio César Chávez Jr por decisión unánime, en un combate que estaba pactado a seis rounds pero que pasó a la decisión de los jueces tras el sexto, producto de un corte en el ojo de quien finalmente terminaría como perdedor que impidió seguir con el pleito.

El peleador de 30 años, que sumó así su duodécima victoria, sin empates ni derrotas, celebró largo y tendido aquella noche. Incluso se envalentonó y pidió volver a tener oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez, a quien ya derrotó cuando ambos boxeaban como amateurs.

Sin embargo, recientemente reveló que a pesar de haber ganado no la pasó del todo bien aquella noche, producto de algunos episodios que se sucedieron fuera del ring. "Cuando terminó la pelea fui a ver a mi representante que estaba abajo, muy ocupado porque el señor Chávez (padre) se lanzó hacia él y quería golpearlo", comenzó diciendo.

El momento más tenso de la pelea de Chávez Jr.



Cuando el Campeón Julio César Chávez no aguantó más los comentarios del representante Mario Cazáres (rival de su hijo) y se levantó de su asiento para encararlo.



: Marco González pic.twitter.com/IR6z0g3N3j — #AlertaMx (@AlertaMx_) September 27, 2020

Y agregó: "Nos enfrentamos a todo, porque subimos a una división de peso que no era la mía, soy un peleador natural de 168 libras. Realmente me siento muy triste por lo que sucedió. Durante todo el show recibí mucha grosería fea, que no quiero mencionar aquí porque Dios nos castiga de manera educada. Mi representante me estaba dando un estímulo positivo y bien educado".

Por toda esta situación es que de momento Mario Cazares se ha negado a la posibilidad de organizar una revancha ante Julio César Chávez Jr y elige mirar hacia nuevos horizontes para su próxima pelea: "La verdad es que no nos interesa una revancha con alguien a quien ya le hemos dado la espalda", concluyó.

