Cazares sabe cómo derrotar a Julio César Chávez Jr

El regreso de Julio César Chávez Jr a los cuadriláteros, en la cartelera que compartirá con su padre el próximo 25 de septiembre en Tijuana, ha generado buenas expectativas entre los fanáticos del boxeo. El hecho de que su rival sea un invicto que como amateur puede presumir de haber derrotado al Canelo Álvarez le aporta el condimento especial.

Precisamente Juan Cazares está decidido a dejar de ser actor de reparto para convertirse en gran protagonista de la noche mexicana, derrotar al excampeón mundial e hijo de la leyenda y hacer que de una buena vez su nombre resuene también en los Estados Unidos; algo que no ha conseguido pese a contar como respaldo con un récord invicto de 11 victorias, sin empates.

Además, parece tener muy claro ya un plan de pelea para cumplir con sus objetivos, que dejó ver en diálogo con Erika Montoya. "Una cosa que he aprendido es que cuando vas por el nocaut, dejas de hacer tu trabajo. Pero cuando haces bien tu trabajo, el nocaut aparece por sí solo", comenzó diciendo.

@jcchavezjr1 manopleando de cara a la pelea ante Mario Cazares el próximo 25 de septiembre.

Y agregó: "Obviamente tendré que ser muy claro con la forma en que me desenvuelvo en la lucha, para evitar sorpresas, pero estoy dispuesta a llevar a Chávez a un terreno que él no conoce. Un maestro me dijo que con esta pelea no solo me conocerán en SInaloa, sino en el mundo entero. Eso es lo que quiero".

Cazares remarcó que para él significa una gran oportunidad de empezar a hacer valer todo el tiempo y el esfuerzo que le dedicó a su carrera y que por eso mismo no piensa desperdiciarla. "Estoy dispuesto a hacer bien mi trabajo de principio a fin para que no haya dudas y aunque sé que Chávez Jr. tratará de hacer cosas engañosas, no me enamoraré de su juego. Estaré enfocado en mi plan de lucha", concluyó.

