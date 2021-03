Matías Romero no piensa cometer ante el Pitbull Cruz los mismos errores que Magdaleno

Este sábado, en el combate co-estelar de la cartelera en la que se enfrentarán David Benavídez y Ronald Ellis, el invicto argentino Matías Romero intentará dar el golpe sobre la mesa cuando se vea cara a cara con el favorito Isaac El Pitbull Cruz, uno de los peleadores mexicanos del momento.

La importancia del combate que se llevará a cabo en la división de peso ligero radica en que el ganador quedará muy bien posicionado a la hora de aspirar a un combate mundialista por el CMB, que tiene a Ryan García como campeón interino y a Teófimo López como titular.

En diálogo con Bolavip, Romero dijo sentirse muy conforme con la preparación para la pelea que sin dudas destaca ya como la oportunidad más importante de su carrera: "Desde chico mi meta era llegar a los Estados Unidos. Yo boxeo desde los 10 años y siempre lo pensé. Vamos a dejar la vida para llevarnos la victoria. Estoy agradecido a Sampson por tener la oportunidad de estar en una cartelera así y enfrentando a un rival duro, porque él es una estrellita acá".

El argentino, que llega invicto en los 24 combates que realizó como profesional y que en su última presentación le ganó por decisión unánime a Javier Jose Clavero, registró este viernes en la balanza un peso de 134.8 libras, mientras que Cruz se clavó en 134, por los que ambos cumplieron con la exigencia de la categoría.

"Él es favorito, le hacen mucho cartel. Pero vamos a ver arriba del ring qué tan favorito es. Lo estuvimos viendo. Va al frente, es noqueador. Tenemos que tratar de no encerrarnos en un rincón como hizo Magdaleno, porque eso es ir a que te noqueen. Nosotros tenemos la estrategia definida", señaló en relación a la última presentación de El Pitbull, con un brutal nocaut en el primer round.

Hace cinco semanas que Romero arribó a Miami para ultimar los detalles de la preparación para la pelea que se desarrollará en Connecticut, acompañado de su padre y entrenador como por su coach Germán Caicedo: "Todas las noches pensé en cómo puede darse la pelea. Ahora toca subir al ring y ver qué pasa realmente. Creo que en esta pelea me va a ayudar mucho mi velocidad y el trabajo de piernas. No me van a ver escapar todo el tiempo, pero tampoco quiero quedarme en su distancia en ningún momento", dijo.

Y sobre el resultado de su preparación en tierras estadounidenses, agregó: "Todo depende de uno. De las ganas y el sacrificio. Entrenar en Estados Unidos es lo mismo que entrenar en Argentina. Solo cambia con el tema de los sparrings, que tenés para elegir de todos los colores".

Ya en relación a sus expectativas para el combate, pero también sobre lo que espera ofrecer a los fanáticos argentinos que lo alentarán a la distancia, expresó: "Espero poder hacer una buena pelea, espero llegar a lo más alto. Es muy difícil en este deporte hacer hisotira. Es uno de 100. Eso ya sería estar a otro nivel. A los fanáticos argentinos les garantizo que no voy a darme por vencido y que voy a hacer lo imposible por poder ganar. Prefiero morir en la guerra que arrodillarme".

El inicio del camino

Este sábado, en el Mohegan Sun Casino de Uncasville, Matías Romero estará más cerca que nunca antes en su carrera de un sueño que tiene desde muy pequeño: poder vivir plenamente del boxeo y llegar a ser alguna vez campeón mundial.

"Empecé en el boxeo a los diez u once años. Me fui a probar al fútbol y no era para mí. Después pasamos por un gimnasio de boxeo. A mi viejo siempre le gustó y me dijo si quería probar. Me metí, empecé y me empezó a gustar. Ahí me quedé. Ya van 14 años que hago esto", recordó.

Y sobre la decisión que lo llevó a convertirse en profesional, agregó: "Ya llevaba muchas peleas amateurs y llega un momento que te aburre. Ahí empecé con que quería ser profesional. Además, el sueño de ser campeón del mundo, de tener esa ayuda económica, también te impulsa. Siendo sincero, creo que esta es la primera pelea que realmente me va a ayudar económicamente. Todas las que tengo en Argentina, peleando cada cuatro meses, la plata me dura dos como mucho. Por suerte lo tengo a mi viejo que me ayuda y permite que me dedique exclusivamente a entrenar".

