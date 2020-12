Matthysse Jr explicó qué le paso en la última pelea, en que fue derrotado por un KO demoledor

Después de tan larga espera y de aplazar una fecha prevista para octubre en Sao Paulo por dar positivo al test de coronavirus, Walter Ezequiel Matthysse Jr tuvo la oportunidad de hacer su debut como profesional el 21 de noviembre, en La Calera, imponiéndose por nocaut en el primer round a Dante Roman Cano.

Pero eran tantas las ganas del Niño Terrible de pelear que acordó un combate más para el fin de semana siguiente, ante un Franco Maximiliano Morello que, como él, había realizado solo un combate como profesional y terminado con victoria.

Otra vez La Calera fue escenario del evento y desde el inicio la pelea fue al palo por palo, como si los dos hubieran salido a resolver rápido el trámite. Pero la mano del cordobés fue más pesada que la del chubutense y terminaría mandándolo a la lona con un golpe de nocaut dramático.

Conmovido por el impacto y la caída, Matthysse Jr tuvo que ser asistido por los médicos arriba del ring, donde le fue colocado un cuello ortopédico para luego ser sacado en camilla del cuadrilátero. Al día siguiente, para tranquilidad de sus seguidores, él mismo se encargó de comunicar que estaba bien.

Y otra vez utilizó las redes sociales en las últimas horas, después de dejar pasar los días en que recibió mensajes de aliento y también críticas, para responder a aquellos que no dejaban de preguntarle qué le había pasado en aquella pelea que terminó con derrota. "¿Qué me pasó en mi última pelea? Sólo yo y mi mente lo sabemos... en mi próxima pelea van a cambiar algunas cositas y van a ver al verdadero Ezequiel Matthysse, me lo prometo", escribió.

