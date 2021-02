Mauricio Lara y Josh Warrington ya podrían negociar una revancha

El último sábado hubo gran sorpresa en la Gran Bretaña, cuando en la Arena de Wembley el mexicano Mauricio Lara noqueó de manera espectacular en el noveno asalto al excampeón mundial de peso pluma de la FIB y hasta entonces invicto en 30 peleas Josh Warrington, que a su vez era local.

Tal fue el castigo del representante azteca que el británico debió pasar por el hospital para ser revisado, luego de lo cual felicitó a Lara por su victoria, mostrando gran caballerosidad. Las últimas novedades al respecto indican, además, que podría comenzar a gestionarse la posibilidad de una revancha.

Foto de BoxingScene

Fue el propio Eddie Hearn, quien promueve la carrera de Warrington desde MatchRoom Boxing, quien instaló el tema del desquite y dijo estar convencido de que si sucede será su peleador quien terminará como ganador. "Josh es todo un competidor. Un gran peleador y un ganador. Por eso volverá", comenzó diciendo en diálogo con IFL TV.

Y agregó: "Si elige enfrentarse a Lara de nuevo, creo que lo vencerá. Pero ahora necesita descansar. Odio no darle crédito a Lara, pero ya le había dicho a Josh en el vestuario que la única manera en que podía lastimarlo es si era imprudente, si intercambiaba golpes con él. Pero no está en la misma liga que Warrington, quien es número uno para The Ring en la división de peso pluma".

Para Hearn, Warrington nunca se recuperó del castigo que sufrió en la cuarta ronda y que tuvo al árbitro a punto de parar el combate. Logró resistir varias vueltas más, porque el nocaut le llegaría en el noveno, pero su suerte en esa pelea ya estaba echada.

