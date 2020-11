Mauricio Sulaimán levantó el pulgar para el Joshua vs Fury

Apenas se dijo que MatcRoom Boxing y Top Rank tenían un acuerdo de palabra para que Anthony Joshua y Tyson Fury tuvieran un combate de unificación de cinturones en 2021, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo Mauricio Sulaimán se encargó siempre de remarcar que primero Fury, el campeón del organismo, debía cumplir con su revancha obligatoria ante Deontay Wilder.

Ya se conoce el final de esa parte de la historia. El Rey de los Gitanos pasó de largo del combate, aludiendo a que la obligación contractual había caducado, y dejó al Bronze Bomber llorando por los rincones y fantaseando con teorías conspirativas que salpicaron incluso a su propio equipo de trabajo.

Anthony Joshua sí subirá al cuadrilátero este año para cumplir con la pelea mandatoria ante el bulgaro Kubrat Pulev, que estaba prevista para inicios de año pero que terminó postergándose a causa de la propagación de la pandemia de coronavirus. Será el 12 de diciembre, en la Arena O2 de Londres.

Con Fury fuera de acción hasta el año próximo, la opinión de Sulaimán parece haber cambiado y ahora se manifestó deseoso de que pueda realizarse el combate de unificación. "Hay una gran esperanza en el mundo de ver esa pelea indiscutible. Tyson Fury es nuestro campeón, nuestro orgullo. Anthony Joshua tiene los otros cinturones y ha sido un gran activo para el deporte. Un caballero, una gran carrera. Ver este enfrentamiento , Fury-Joshua, sería tremendo para todos en el deporte del boxeo. Lo apoyaremos absolutamente", señaló en diálogo con Sky Sports.

Y agregó: "El CMB no tiene bloqueos en este momento. No hay un contendiente obligatorio. Hay un problema del que somos conscientes de que Tyson Fury y Deontay Wilder tienen algún tipo de proceso de mediación y eso es lo único, pero no tenemos ningún detalle. Solo esperamos que todo se resuelva y todos estén felices y veamos grandes peleas dentro del ring".

