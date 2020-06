Mayweather trolleó a McGregor después que anunciara su retiro

En la madrugada del domingo, apenas había llegado a su fin la cartelera de la UFC 250, Conor McGregor anunció en las redes sociales que se retiraba de las artes marciales mixtas. Sin embargo, no resulta sencillo terminar de creer en la palabra del irlandés, que ya se había expresado de manera similar en dos ocasiones anteriores.

“Hola chicos, he decidido retirarme de la lucha. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué viaje ha sido!”, escribió The Notorious en su cuenta personal de Twitter. Además, adjuntó una imagen junto a su madre: "¡Aquí hay una foto mía y de mi madre en Las Vegas con uno de mis títulos mundiales! Elige la casa de tus sueños Mags, ¡Te amo! Lo que desees es tuyo”.

Quien se sorprendió de ver esta publicación fue Floyd Mayweather, quien lo derrotó en el décimo round durante el combate que mantuvieron en 2017 y rompió todos los récords de pay per view registrados hasta la fecha. La sorpresa de Money tuvo que ver con que días atrás, el propio McGregor le había asegurado a Mike Tyson que lo vencería si le daba la revancha.

El excampeón mundial de cinco divisiones diferentes, que se retiró tras aquella pelea ante el irlandés con un récord de cincuenta victorias en la misma cantidad de combates realizados como profesional, se expresó entonces en las redes sociales burlándose del dos veces campeón de UFC.

"Si no me equivoco, ¿no le dijiste a Mike Tyson que podrías vencerme si peleáramos por segunda vez? ¡Ahora estás renunciando! ¿Pensé que querías vencer a los mejores? Bueno, si decides volver, Esperaré para castigarte nuevamente ", le escribió Money en su propia cuenta de Instagram. ¿Lo hará arrepentirse del retiro? No sería la primera vez...

Lee También