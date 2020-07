Mayweather ya tendría rival según los rumores que corren en Japón

Desde hace aproximadamente dos semanas se sabe por el propio Floyd Mayweather que en Japón hay un importante negocio que atender para él en el futuro cercano. Sin embargo, se ha mantenido una gran incógnita al respecto. Es más, ni siquiera se sabe si lo tendrá protagonizando un combate o solo como inversor y figura pública.

Pero desde este fin de semana se han echado a correr por la prensa nipona algunos rumores sobre una pelea más para Money. Incluso se ha dicho que Nobuyuki Sakakibara, presidente de la promotora de deportes de combate más importante del país, llamada Rizin, ya le puso nombre al que será su rival en el cuadrilátero.

Mayweather ya revolucionó Japón con una exhibición en 2018 (Getty)

Se trata de Takashi Uchiyama, un excampeón súper pluma de la AMB, muy popular en las tierras del sol naciente, quien realizó su último combate como profesional en diciembre de 2016, cayendo por fallo dividido en la revancha ante el panameño Jezreel Corrales, que ya lo había derrotado meses antes por nocaut en el segundo round, y decidiendo allí su retiro.

Pero lo que avanzaron desde Japón lejos estuvieron de confirmarlo por el lado del Money Team. "No hay comentarios hasta el momento. Cuándo y si tengo algo de qué hablar, se los haremos saber. No estoy refutando ninguno de los informes, quiero ser claro al respecto", expresó Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions, en diálogo con Boxing Scene.

Y agregó: "Para ser sincero, no hay nada de qué escribir. Al menos por ahora. No puedo comentar nada sobre algo que no vino de Mayweather. Cuando sea el momento adecuado, hablará de eso. Si hay que hacer algún anuncio, llegará de parte del propio Floyd".

Lee También