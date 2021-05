Mejores películas deportivas

Miles de millones de fanáticos del mundo cinematográfico recuerdan y reviven siempre las mejores películas y documentales deportivos desde el siglo 20 para acá. Pero no muchos retienen en su memoria las imágenes o síntesis de las mismas.

¿Quién podría imaginarse o suponerse que darían otra vez aquellas horas de adrenalina, pasión y emoción en algún canal de televisión haciendo zapping en una casa, solo o con amigos? Seguramente ninguno o, en readlidad, muy pocos.

Por estas razones, repasamos los siguientes largometrajes que quedaron y quedarán en la historia del cine mundial como, por ejemplo, "Un domingo cualquiera", "El luchador" y "Muderball", entre tantos otros a destacar.

27. El orgullo de los yanquis - 1943

El orgullo de los yanquis. Fuente: imdb.com

Entre biopic y el drama deportivo, El Orgullo de los Yanquis se basa en la historia de una de las leyendas del béisbol Lou Gehrig, interpretrado excelsamente por el actor Gary Cooper, y mezcla una delicia de aspectos técnicos y artísticos nunca antes vistos en la historia del cine mundial. Una película para alquilar balcones y no despegarse del asiento ni en lo más mínimo.

¡Muchas gracias, Lou Gehrig!

El orgullo de los yanquis. Fuente: imdb.com

Rodada en plena Segunda Guerra Mundial, el film enlaza la figura del héroe patriótico (cine de Hollywood) que superó la fama y gloria, y que también probó las mieles del éxito en vida hasta que es el clímax se da cuando es ovacionado en el Yankee Stadium en 1939, con el dorsal 4 en su camiseta. ¡Tremenda ovación para un héroe nacional transformado en leyenda viviente!

26. El buscavidas - 1961

El buscavidas. Fuente: imdb.com

El Buscavidas es un drama deportivo que trata sobre la vida del billar, el cual se construye entre tacos, mesas, tizas y bolas. Relato quintaesencial acerca de la cultura norteamericana, liderada por el eterno jugador Eddie Felson, interpretador por Paul Newman, tiene al blanco y negro como detalle distintivo gracias al director de fotografía Eugen Schüfftan.

Si no hubiese sido por Eddie Felson...

El buscavidas. Fuente: imdb.com

¡Creer o reventar, esa es la cuestión con este film! Se trata sobre creer en uno mismo y amarse a uno mismo en paralelo. El título es muy estimulante. A pesar de lo buen jugador que fue, el protagonista se siente un perdedor y un fracasado sin que ni én ni nadie lo pueda remdiar. En fin, la mesa de billar es lo único que le queda y le da sentido a su, según él, mísera vida.

25. The Endless Summer - 1966

The Endless Summer. Fuente: imdb.com

Sin lugar a dudas, el mejor documental de surf de la historia. En esta obra de arte, Bruce Brown se desmarcó formalmente del estilo del género y superó su temática surfera colindando los terrenos del coming of age tardío. Y la banda sonora The Sandals le da el toque de gracia con una musicalización más que sublime y protagónica para que se recuerde por siglos.

Por algo fue el mejor documental de surf de la historia

The Endless Summer. Fuente: imdb.com

Durante los años 60, dos jóvenes emprenden un largo viaje por el mundo en busca de algo increíble, ¡la ola perfecta! ¿Existe o no? Desde las aguas africanas hasta los mares australianos, este par de locos aventureros comienzan la búsqueda incansable, la cual se relaciona con el espíritu rebelde e inmortal de una generación que dejó de ser joven en esta película apenas la miró.

24. El descenso de la muerte - 1969

El descenso de la muerte. Fuente: imdb.com

Qué mejor debut como director de cine para Michael Ritchie que hacerlo con El Descenso de la Muerte y recrear el antológico choque entre el esquiador David Chappellet (Robert Redford) y su entrenador personal Eugene Claire (Gene Hackman). ¿Razones? Excelente realización de los secundarios deportivos y el uso de cámara con estilo materialista que te hace sentir la ligera brisa de la montaña.

David Chappellet contra Eugene Claire, el duelo del siglo

El descenso de la muerte. Fuente: imdb.com

Chappellet es ambicioso y atractivo para lograr ser el rey absoluto del esquí alpino y campeón olímpico de Estados Unidos. Sin embargo, a causa de dicha obsesión ganadora, comienza a tener serios problemas con su padre y su novia, el talón de aquiles del protagonosta. Con equipamiento de finales de los años 60 y 70, David tiene el objetivo en cuestión entre ceja y ceja, eso hace que este largometraje sea tan codiciado por los cinéfilos.

23. Los picarones - 1976

Los picarones. Fuente: imdb.com

Cine familiar de primer nivel sobre béisbol que encabezan Walter Matthau y Tatum O'Neal (ganó un Oscar con tan solo 10 años de edad), Los Picarones sirve de enseñanza para aquellos aspirantes a directores de cine: mucho sentido del humor, un claro mensaje y variados home-runs hacen de este largometraje uno de los mejores y más cosechados por la cultura cinematográfica.

¡Muchos home-runs!

Los picarones. Fuente: imdb.com

Seguramente, muchos no querrían ser Morris Buttermaker por su pésimo carácter y temperamento a la hora de dirigir un equipo de béisbol compuesto por jóvenes en su totalidad. ¿Y si te digo que el combo viene con el título bajo el brazo? ¡Ah, capaz cambien de opinión! El ex jugador profesional podrá ser intenso con la gente, pero si hay algo que lo diferencia en el film, eso es la perseverancia y las ganas de triunfar a toda costa.

22. Rocky - 1976

Rocky. Fuente: imdb.com

La inspiración del mágico y extravagante Sylvester Stallone para escribir este libreto le nació tras ver la pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. Este clásico de culto sigue vivo por la superación personal de Sly como el boxeador Rocky Balboa y al fenomenal John Avildsen como el mejor director de cine en los Premios Oscar en 1977.

Sylvester Stallone = clásico de culto

Rocky. Fuente: imdb.com

El protagonista es lo mejor que salió de este clásico de culto cinematográfico de acuerdo a sus excelsas actuaciones avaladas por todos los que vieron la saga completa. El púgil italoestadounidense de clase baja comenzó cobrando créditos de un prestamista de Philadelphia y, a causa del amor por su mujer y combatir por el título de los pesos pesados, comienza su nula motivación y la combina con su talento innato de manera extraordinaria.

21. Pumping Iron - 1977

Pumping Iron. Fuente: imdb.com

Conan el Bárbaro y el Increíble Hulk lucharon en el campeonato de 1975 organizado por Míster Olympia y dieron vida a los personajes de Arnold Schwarzenegger y Lou Ferrigno en el documental Pumping Iron, el cual explora dicha rivalidad entre ambos culturistas, mientras "crean" una disciplina llamada bodybuilding. ¿Quién iba a pensar que una película iba a dar origen a un deporte? ¡El cine hace todo lo imposible!

¡Todo fue culpa de Conan el Bárbaro y el Increíble Hulk!

Pumping Iron. Fuente: imdb.com

De todas las películas de este listado, ninguna se lanzó mucho tiempo después como Pumping Iron: el rodaje fue en el Míster Olympia de 1975 y el posterior lanzamiento se llevó a cabo en 1977. ¿Dos años después? ¡Sí, increíble pero real! Es el documental por excelencia del fitness y Arnold se enfoca en ese mundo mediante revistas que le llegan a Austria. El detalle: el actor entrenó ¡14 años! para que su papel sea perfecto.

20. Toro salvaje - 1980

Toro salvaje. Fuente: imdb.com

Toro Salvaje es un documental que Robert De Niro dio vida al ex boxeador Jake Lamotta (ganador de 83 peleas entre las décadas del 40 y del 50 con 30 nock-out, 4 empates y solamente 18 derrotas), gracias al notable trabajo de Martin Scorsese y a la extraordinaria dirección de fotografía en blanco y negro de Michael Chapman, respectivamente.

Fue un toro salvaje...pero exitoso

Toro salvaje. Fuente: imdb.com

De fracaso en fracaso, uno tras otro, los más hondos son fuera del ring que dentro de él: las mujeres son su perdición, la relación con su hermano fue de mal en peor y, lo pero de todo, es su guerra contra él mismo. ¡Cómo puede ser, Robert! Lo mejor del film es que, sin ser apasionado del boxeo, el personaje logró adentrarse en las zonas más profundas de su ser y nuestro ser. En otras palabras, el secreto de su éxito.

19. Evasión o victoria - 1981

Evasión o victoria. Fuente: imdb.com

Clásico de culto que triunfa en la perspectiva del drama carcelario y en el film deportivo, Evasión o Victoria presentan a los actores Max van Sydow y Michael Caine compartiendo escena con los ex futbolistas Pelé, Osvaldo Ardiles y Bobby Moore, personajes que forman parte de una película que le da una vuelta de tuerca al cine de la Segunda Guerra Mundial, el cual funcionó muy bien en taquilla.

Cuando la guerra y el fútbol hacen lo suyo

Evasión o victoria. Fuente: imdb.com

Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, este film narra las vivencias de prisioneros en un campo de concentración nazi, quienes se siente orgullosos por ganarse el respeto eterno en un partido de fútbol a la selección alemana ficticia. ¿Por qué era falsa? Debido a que la historia real marca que se disputó el famoso Partido de la Muerte el 16 de agosto de 1942 entre Start contra Rukh. Una suerte de David contra Goliat versión teutona.

18. Carros de fuego - 1981

Carros de fuego. Fuente: imdb.com

Carros de Fuego es el primer trabajo enserio del director Hugh Hudson, quien es tan académico en términos formales como efectivo. Este drama deportivo forma parte de un selecto grupo de largometrajes galardonados con el bendito y famoso Oscar a mejor película. ¡Chapeau, Hugh!

¡Qué debut, Hugh Husdon!

Carros de fuego. Fuente: imdb.com

Una película que puso de moda el cine deportiva marcó un precedente difícil de olvidar, y más si fue ambientada 60 años antes de su estreno (Juegos Olímpicos de París 1924). Interpretada por desconocidos para gran parte del público, el par de corredores británicos (un devoto cristiano y un judío) tomaron la posta del éxito, el cual fue propuesto al productor David Puttman para llevarlo a la pantalla como un canto al deporte. ¡Sublime decisión!

17. El mejor - 1984

El mejor. Fuente: imdb.com

Otro drama deportivo que explora la mentalidad norteamericana en lo que respecto al triunfo profesional, junto con un reparto sublime de Kim Basinger, Glenn Close y Robert Duvall. El Mejor es la segunda obra maestra del director Barry Levinson detrás del éxito Rain Man, el cual ganó un Oscar con todas las de la ley. ¡El nombre del largometraje le queda como anillo al dedo!

El título de la película lo dice todo

El mejor. Fuente: imdb.com

Basada en la novela homónima del escritor Bernard Malamud, la película se centra en la vida de Roy Hobbs, un beibolista norteamericano con gran talento innato, el cual pulió con el paso del tiempo, como nunca antes se vio o conoció. Estas razones dan a entender, para algún desprevenido, que el título encaja como anillo de acuerdo al desarrollo y al foco del film. Sino no lo entienden, el Bambino Veira diría: "¿para qué te traje?

16. Más que ídolos - 1986

Más que ídolos. Fuente: imdb.com

Más que Ídolos es una película de básquet, la cual posee un reparto encabezado por Gene Hackman y Dennis Hopper, quien fue nominado al Oscar como mejor actor secundario. De la mano del director David Anspough, esta historia se basa en el subgénero deportivo y tiene como sus antecedentes más director a las siguientes majestuosas creaciones: Rudy, reto a la gloria y El partido de sus vidas.

La tercera no fue la vencida...¡fue la mejor!

Más que ídolos. Fuente: imdb.com

El film rodea al título estatal de básquet de los Hickary Huskers que obtuvieron en 1954, en Indiana, el cual mezcla la dura disciplina del director técnico Norman Dale contra sus dirigidos y los aficionados, gracias al problemático estilo de juego y entrenamiento. Y no termina ahí: eligió como asistente, sin consultar a nadie, al padre alcohólico de uno de ellos, llamado Shooter.

15. Hoop Dreams - 1994

Hoop Dreams. Fuente: imdb.com

El largometraje Hoop Dreams trasciende el periplo de un par de chicos afroamericanos de Chicago, Estados Unidos, quienes desean ser profesionales en el básquet universitario. El mismo retrata los pros y contras del día a día en el país norteamericano a principios de los 90. William Gates y Arthur Agee le dan vida, voz y voto a este dúo interesante que es el corazón del film desde todos los ángulos. ¡Soñar no cuesta nada!

De los sueños, se vive; sino pregúntenle a ellos

Hoop Dreams. Fuente: imdb.com

Una película sobre racismo, nunca puede salir mal. Perjuicios más arraigados y profundos de Estados Unidos, el deporte como sentido de vida, un melodrama y el deseo ferviente de este par de triunfar deportivamente en la NBA a toda costa. Sin haberse estrenado en argentina todavía, es un clásico del deporte y el cine dramático por la soberbia actuación de los protagonistas.

14. Cuando éramos reyes - 1996

Cuando éramos reyes. Fuente: imdb.com

El documental Cuando Éramos Reyes combina boxeo, música, política y reivindicaciones sociales para retratar un pedazo de historia más allá del ring. El duelo entre Muhammad Ali y George Foreman, dos pesos pesados, a mediados de los años 70, llamado Rumble in the Jungle, resultó ser el evento pugilístico mítico y más trascendental del mundo boxístico. ¡Intensidad cinematográfica al por mayor!

Rumble in the Jungle

Cuando éramos reyes. Fuente: imdb.com

¡Qué mejor titulo que este para ponerle a la pelea del siglo y del milenio! Este film repasa cómo se organizó y qué sucedió en el combate, el cual se desarrolló en la actual República Democrática del Congo el 30 de octubre de 1974, durante la época del más conocido organizador de veladas y representante de boxeadores Don King. Él solo monta el evento y consiguió a las mayores estrellas musicales negras del momento como James Brown, BB King y The Spinners.

13. Un domingo cualquiera - 1999

Un domingo cualquiera. Fuente: imdb.com

Casi tres horas de duración, Un Domingo Cualquiera y Oliver Stone escudriñan los rincones más oscuros del fútbol americano, como también Al Pacino le da vida al mítico entrenador D'Amato en una gran experiencia como ganar un partido con un touchdown en el último minuto y en la última jugada.

Al Pacino y D'Amato, un solo corazón

Un domingo cualquiera. Fuente: imdb.com

Este largometraje es un fiel reflejo de los rasgos sociales que evolucionan y se trasgreden en su carrera por subsistir o permanecer en la cima/cúspide. Los jugadores que aparecen provienen de una sociedad que persigue y posee valores como la fama y el dinero, los de siempre, puestos a prueba en lo meramente deportivo. Seguramente, para el que la vea, Al Pacino y D'Amato reflejan a rajatabla dichos valores. ¡Es el kit de la cuestión!

12. Tocando el vacío - 2003

Tocando el vacío. Fuente: imdb.com

Pocos documentales logran transmitir con profundidad y efectividad todos las sensaciones humanas, habidas y por haber: dolor, desesperación, esperanza, superación y riesgo. Bueno, Tocando el Vacío es uno de ellos y trata sobre cómo un humano escala 6000 metros y puede morir en el intento. Esta joya es obra de Kevin Macdonald y es para pegarse a la pantalla hasta los créditos.

¡Mirala hasta los créditos!

Tocando el vacío. Fuente: imdb.com

Si no se quedan hasta el final, se arrepentirán toda su vida. Esta historia de supervivencia extrema de un par de escaladores británicos te invita a ver, en 1985, y vivir la exigencia más agónica de sus vidas en el Siula Grande de Perú. Estoy seguro que se quedarán boquiabiertos en cualquier película de alpinismo. Esta es la número 1 en este estilo.

11. Million Dollar Baby - 2004

Million Dollar Baby. Fuente: imdb.com

Million Dollar Baby es una drama pugilístico que elevó, nuevamente, al director de cine Clint Eastwood al estrellato cinematográfico sin escalas. Cuatro estatuillas a mejor película, director, actriz principal y actor secundario en la Academia certifican que este largometraje resultó se uno de los mejores del siglo 21, sin lugar a dudas.

Clint Eastwood, otra vez en la cima

Million Dollar Baby. Fuente: imdb.com

Sin lugar a dudas, la clave del éxitazo de este largometraje resultó la relación entre Frankie y Maggie (padre-hija), vaticinando un final obvio e inevitable, a causa de dicha unión, que te deja eclipsado por la superación personal de ella para lograr sus metas sin perder la fe ganadora, más allá de las dificultades y limitaciones que se le presentan en el camino. ¡Duro, pero la vida es así!

10. Los amos de Dogtown - 2005

Los amos de Dogtown. Fuente: imdb.com

Documental centrado en el primer equipo oficial de skateboard de la historia, Los amos de Dogtown es una cinta que condensa los orígenes del patín tal y como se conocen hoy en día, durante una hora y media, además de evidencias los claroscuros llevados a la ficción con los famosos Z-Boys. ¡Imperdible oportunidad para las amantes de este deporte!

De la realidad a la ficción en 90 minutos, ¿qué tal, eh?

Los amos de Dogtown. Fuente: imdb.com

¡Muchas gracias, Z-Boys! El grupo de jóvenes surfers y skaters del barrio de Dogtown, en Los Ángeles, se hicieron populares tras difundir el patinaje, desconocido hasta ese momento, por toda California. Pero toda amistad tiene su fecha de vencimiento si las personas no saben manejar los límites: el dinero fue la razón de las peleas y nunca más fueron a surfear a la playa de Venice como en los inicios.

9. Murderball - 2005

Murderball. Fuente: imdb.com

Documental que gira en torno a deportistas de elite cuadriplégicos, en silla de ruedas, Muderball recrea el tono lacrimógeno y es propenso al drama pornográfico. Nominado al Oscar 2005, relata la vida rugbiers (Estados Unidos contra Canadá) con violencia en el deporte, salvajes personalidades y escenas que te dejan con la mandíbula rota para toda tu vida.

Mejor cuidate la mandíbula, porque sino...

Murderball. Fuente: imdb.com

Si esta pieza audiovisual no te quiebra la nariz o no te vuelve loco, ¡estás perdido, flaco! La misma da a conocer mundialmente la historia de este deporte creado a fines de los años 70 por cuatro canadiences que buscaban una opción B del básquet en silla de ruedas, a la cual llamaron Murderball. ¿Por qué ese mote? Por los golpes, contactos y mucha energía. Y no solo eso: quedó fijo como deporte paralímpico desde Sydney 2000 en adelante.

8. El luchador - 2008

El luchador. Fuente: imdb.com

Este formidable drama representa el mundo del wrestling alabado por los luchadores profesionales Vince McMalon (presidente de la WWE), Bret Hart y Roddy Piper, además de contar con personas de la industria de la lucha libre como Necro Butcher, John Zandig, Chuck Taylor y Nate Hatred, respectivamente. Todo esto es lo que mueve y demuestra El Luchador.

Si te encantan las MMA, la tenés que ver

El luchador. Fuente: imdb.com

Película no original, pero ofrece una nueva perspectiva del mundo de la lucha libre como un arte, no como deporte, el cual viene como centro para brindar un drama desgarrador, intenso y emotivo sobre el fracaso y sus consecuencias posteriormente inevitables. Para los amantes de las MMA, una oportunidad única en su vida, y disfrútenla con un puro y un whisky.

7. The Damned United - 2009

The Damned United. Fuente: imdb.com

Luego de sus rotundos éxitos Frost contra Nixon, La Reina y El último rey de Escocia, Tom Hooper tuvo el agrado y la grata decisión de reunir a los mejores actores británicos del momento para volver a realizar la mejor película de fútbol del cine en la historia moderna. Pero lo mejor de todo, fue que se basó en un hecho real. ¡A todo o nada!

Exitosa y, encima, real

The Damned United. Fuente: imdb.com

Esta obra de arte cinematográfica es una retrato del fútbol visto desde la intensidad y tragedia de un fracaso anunciado (ambición de un excelso entrenador a toparse, sin escalas, con la máxima expresión que significa lo opuesto a lo que predica su pensamiento), a fines de los años 60 y principios de los años 70, que se basa en la rivalidad entre dos directores técnicos de polos opuestos y visiones del fútbol totalmente distintas. ¡Que arranque el show!

6. Senna - 2010

Senna. Fuente: imdb.com

Este documental biográfico del ex piloto brasilero Ayrton Senna presenta una narrativa tan arriesgada como increíble. Realización extraordinaria, material de archivo inédito e impresionante, sumado a los actores reales como el paulista, el francés Alain Prost, Nigel Mansell y Ron Dennis, entre tantos otros, han sido las suficientes razones para poner a este film en lo más alto de la historia del deporte cinematográfico.

¡Gracias, Ayrton!

Senna. Fuente: imdb.com

Si te cuento que, en 2009, el paulista fue elegido como uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, ¿me creen? Queda en ustedes esa respuesta, pero una encuesta lo demuestra, y las confesiones positivas de Fernando Alonso y Lewis Hamilton lo ratifican claramente. ¡Como alguien no va a amar tanto un deporte si, desde los 4 años, se subió al karting artesanal con motor de una picadora de caña, con 60 kilómetros por hora de velocidad, que su papá le construyó con sus propias manos y nunca más se bajó!

5. Warrior - 2011

Warrior. Fuente: imdb.com

Conmovedora y salvaje película de artes marciales mixtas (MMA), Warrior abraza los tópicos del mejor cine de boxeo. Sin embargo, para colmo de males y sorpresa de muchos, este film cosechó una sola nominación en los Oscar como mejor actor de reparto para Nick Nolte. Los que decidieron seguramente no vieron la actuación descomunal de Tom Hardy.

¿Solo una nominación al Oscar?

Warrior. Fuente: imdb.com

Es ridículo que una película de este tamaño haya tenido una sola nominación al Oscar: respuesta positiva de los críticos cinematográficos, y fue todo un éxito, a pesar de haberse estrenado un año después de lo previsto (2010), debido a la muerte del empresario ligado a las MMA Charles Lewis en 2009, reemplazado por O´Connor tras su lamentable deceso.

4. Rush - 2013

Rush. Fuente: imdb.com

La rivalidad entre James Hunt y Niki Lauda en la Fórmula 1, tan histórica como realmente espectacular, le sirvieron a Ron Howard para darle forma a una de sus mejores películas como director (el drama deportivo número 1). Alto ritmo de montaje, realización de vértigo y soberbias interpretaciones de Daniel Brühl y Chris Hemsworth, han sido justificaciones claras para fundamentar su logro personal.

James Hunt vs. Niki Lauda

Rush. Fuente: imdb.com

En los peligrosos años 70, épocas frenéticas en la categoría madre del automovilismo, los detalles lo colocaban los logos y colores, como también los relojes que forman parte del film: Brühl lleva su Heuer Silverstone y Hemsworth elige un Heuer carrera de oro de 1963. Esos distintivos catapultaron a ambos al estrellato del deporte y su popularidad creció de a montones.

3. Foxcatcher - 2014

Foxcatcher. Fuente: imdb.com

5 nominaciones al Oscar, 3 a los Globos de Oro y mejor director en el Festival de Cannes (Bennett Miller), además del lógico y obvio reconocimiento popular, que superó a su anterior drama deportivo Moneyball. Esta película con estilo y atmósfera hizo de Truman Capote una obra maestra con foco en la psique de un personaje que siempre pensó en el triunfo.

Traigan vitrinas, que premios sobran

Foxcatcher. Fuente: imdb.com

Esta historia real del asesinato de un deportista y medallista olímpico, y anónimo, vale la pena conocerla y revivirla, como también el por qué del título de la misma: el director le realizó un homenaje a su padre, quien usó el nombre Foxcatcher por un establo de carrera que fundó, sin ayuda y de forma exitosa, en la década de 1920.

2. Red Army, la guerra fría sobre hielo - 2014

Red Army. Fuente: imdb.com

Documental deportivo de los de antes, tuvo parte de su producción firmada por Werner Herzog y el hockey sobre hielo es combinado con el divertido entretenimiento a lo largo de los 90 minutos de duración en total. Este film, a diferencia del resto del listado, da una lección clara y contundente sobre política y un retrato real de la Unión Soviética de la Guerra Fría.

Esta lección de política no es para resbalarse

El recordado Ejército Rojo es el equipo de hockey sobre hielo, considerado una dinastía única en la historia del deporte mundial, el cual posee época de grandeza y luego,como cualquier trayectoria, la inevitable decadencia, tal cual le ocurrió a la URSS, hasta los cambios de la Rusia Contemporánea. La rebelión del hambre contra el sistema soviético en su máxima expresión, reflejado en este extraordinario film.

1. Ícaro - 2017

Ícaro. Fuente: imdb.com

Documental ganador del Oscar, Ícaro combina el tema del dopaje en el ciclismo con la política internacional, además de confirmar que el cine propiamente dicho es un arma muy importante y más poderosa de lo que parece: por el impacto de la misma, el COI vetó a Rusia de participar de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur de 2018.

¡Y pensar que por este documental vetaron a Rusia de los JJOO de invierno!

Ícaro. Fuente: imdb.com

El film comenzó como un intento por demostrar la mejoría del rendimiento individual al usar sustancias prohibidas, pero se convirtió en la crónica del escándalo mundial del famoso "doping de estado" ruso. El mismo generó gran impacto en la audiencia del mismo entre 2018 y 2020. Un claro ejemplo de cuando el trabajo bien hecho tiene sus recompensas al por mayor.

Lee También