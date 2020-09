El mejor golazo de Mati Mier: Melissa Martínez estaría embarazada

A propósito de la vuelta del fútbol colombiano, Matías Mier ha dado mucho de qué hablar en los últimos días gracias a la excelente presentación que tuvo en el partido entre La Equidad y Boyacá Chicó. El uruguayo se apuntó doblete y el equipo Asegurador se llevó la victoria tras vencer por 4-0.

De los dos goles, uno se robó todo el show en la jornada 9 del FPC. El charrúa la mandó a guardar desde un cobro de tiro de esquina. Sin embargo, su gol olímpico no es la única noticia que se roba la atención de los curiosos. En el programa radial 'El VBAR', de Caracol Radio, Diego Rueda tiró una primicia que pocos esperaban.

“Perdón que sea chismoso. Me contaron que Melissa está embarazada. Eso me contaron, puede que sea chisme y sea falso. Puede que estén inventando porque no me lo dijo ella, entonces puede ser invento”.