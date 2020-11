Ridículo continental: los memes destruyeron a la Selección Colombia

No hay mucho que decir. Ecuador vapuleó a Colombia en Quito por 6-1 y el equipo de Carlos Queiroz terminó totalmente expuesto. Dos derrotas al hilo y ambas por goleada. Las redes sociales no perdonaron el papelón de la Tricolor lejos de casa.

Dicen por ahí que es mejor reir para no llorar. La humillante derrota que sufrió Colombia ante Ecuador tiene a mas de un hincha decepcionado, desilucionado y hasta con mucha rabia. Nosotros no somos ajenos a eso. En Bolavip Colombia estamos golpeados.

Pero eso no quiere decir que no podemos hacer gala al ADN cafetero: ante el mal, una sonrisa en la cara. Tras caer goleados en Quito, buscamos los mejores memes que nos alivian un poco el corazón luego de que los ecuatorianos nos pasaran por encima. Un poco de humor al año no hace daño.

