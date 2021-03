Un invicto puertorriqueño salió a decir que Adrien Broner lo está esquivando

Cuando se empezó a hablar con nombres propios del regreso de Adrien Broner a los cuadriláteros, Michel Rivera apareció señalado como posible rival y se entusiasmo con la posibilidad de participar de una pelea que lo pondría en boca de todos, pero en la que además se tenía mucha fe para salir victorioso.

Finalmente, desde Showtime se confirmó al mexicano Pedro Campa para la cartelera que se llevó a cabo el pasado 20 de febrero. Pero este debió bajarse por dar positivo de coronavirus y el lugar que pudo ser de Rivera lo tomó otro boricua: Jovanie Santiago.

La Zarza, como apodan al peleador de 23 años que ha ganado los 20 combates que lleva realizados como profesional, está convencido que Adrien Broner lo está esquivando, pero volvió a levantar la mano para ofrecerse a subir al ring en la próxima pelea del excampeón mundial de cuatro divisiones.

"Broner sabía exactamente lo que estaba haciendo porque no quería pelear conmigo. Hubiera sido otra derrota para él... Y en su regreso. Es una pena que no haya podido ser. Pero me daré a conocer este año. Creo que estoy listo para enfrentar a cualquiera, sea en 135 o 140 libras", aseguró en diálogo con BoxingScene.

Rivera hizo su última pelea en un peso superior al que le sienta cómodo, pues aceptó un llamado de emergencia para enfrentar a Anthony Mercado en un peso acordado en 146 libras, una por debajo del límite del peso wélter. De todos modos, salió victorioso con un nocaut en el octavo asalto.

