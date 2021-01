Miguel Berchelt prometió una guerra mexicana para su pelea ante Oscar Valdez

Si hablamos de combates cien por ciento mexicanos, la primera gran pelea de 2021 tendrá lugar el próximo 20 de febrero en Las Vegas, cuando Miguel Berchelt haga la séptima defensa de su cinturón de peso súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo ante Oscar Valdez, quien quiere conquistar un nuevo cetro tras dejar vacante el título de peso pluma de la OMB para subir de división.

Dicho combate significará también para Berchelt la posibilidad de dar un paso más hacia un objetivo complementario que se ha trazado en su carrera y tiene que ver con igualar y superar de ser posible una marca del legendario Julio César Chávez, quien concretó 9 defensas exitosas del cinturón de las 130 libras.

Pero El Alacrán sabe que tendrá enfrente un durísimo escollo como Valdez y ya prometió a los fanáticos que habrá fuegos artificiales cuando ambos se encuentren en el cuadrilátero para dar lugar por fin al combate que originalmente estaba previsto para diciembre pero debió aplazarse porque Berchelt dio positivo de coronavirus.

"Es una pelea que todo mundo del boxeo y todo México quiere ver. Va a ser una guerra mexicana. Me estoy preparando con todo para ganar por nocaut y no dejar ninguna duda de que soy el mejor súper pluma del mundo", aseguró Berchelt.

Claro que también Valdez confía mucho en sus posibilidades, tal y como se lo había hecho saber tiempo atrás al diario Récord. "La verdad me siento muy fuerte, siento que estoy perfecto aquí. Creo que soy una persona muy dedicada a lo que hago, quiero ser campeón en esta nueva división y la verdad que no me gusta mucho hablar de lo que puedo hacer. Me gusta demostrarlo y siempre he dejado que mis puños hablen por sí mismos".

Lee También