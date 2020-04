Miguel Berchelt quiere un todo o nada con Óscar Valdez

Miguel Berchalt se ha consolidado como amo y señor de la categoría superpluma, en la que ostenta el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo y ha realizado ya seis defensas exitosas, lo que lo deja cada vez más cerca de poder cumplir un viejo sueño. "Romper el récrod de Chávez, que es el boxeador mexicano más grande que ha dado la historia... Imagínate. Que llegue el día en que el mejor superpluma de todos los tiempos es Miguel El Alacrán Berchelt, para mí sería lo máximo", expresó en relación a la marca de nueve defensas que dejó como uno de sus tantos legados El Gran Campeón.

La última defensa exitosa del Alacrán tuvo lugar el pasado 2 de noviembre, cuando en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, derrotó sin problemas al estadounidense Jason Sosa con un golpe de nocaut en el cuarto round.

En una entrevista concedida al programa Ahora o Nunca, de ESPN, Miguel Berchalt repasó cuáles son sus principales deseos para cuando el mundo vuelva a la normalidad, se reanuden las actividades deportivas y pueda dejarse atrás la cuarentena a la que todos hemos quedado sometidos a causa de la propagación de la pandemia de coronavirus.

"En la quinta me imaginé al Bandido Vargas, en la sexta imaginé a Jason Sosa. Y para esta séptima me voy a imaginar a Oscar Valdez. Es la pelea mandatoria, la que quiere la gente. Cuando hay dos mexicanos arriba del ring el show está más que garantizado y esta no va a ser la excepción. La imagino como un Marco Antonio Barrera contra Juan Manuel Márquez", señaló.

Además, Berchelt aseguró que no descarta la posibilidad de subir de peso para medirse ante Vasyliy Lomachenko, considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad. "Son esas peleas que pasan a la historia. Me gustaría que en el futuro se pueda dar", dijo. Y ya en tono más jocoso, agregó: "Si a mi me dicen si quiero pelear contra El Canelo, mañana me como dos hamburguesas y vamos".

Lee También