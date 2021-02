Berchelt vs Valdez en USA: pronóstico, hora y TV para ver pelea por el título superpluma

Este sábado 20 de febrero; Miguel Berchelt vs. Oscar Valdez en vivo online y en directo chocan por el título superpluma de boxeo desde Las Vegas. Y como nosotros sabemos que no te quieres perder ningún detalle, incidencia o jugada te dejamos pronóstico, hora y TV para ver la NBA en Estados Unidos.

La pelea entre Berchelt y Valdez es una de las peleas más esperadas del 2021 por los aficionados del boxeo, por cómo suelen ser las batallas entre luchadores mexicanos. Recordemos que este combate estaba programado para el 12 de diciembre, pero tuvo que ser postergado, luego que El Alacrán fuera diagnosticado con coronavirus.

A qué hora pelean Berchelt vs Valdez en USA

Día: Sábado 20 de febrero

Hora: 22:00 hs (ET) / 19:00 hs (PT) / 21:00 hs (México)

Lugar: MGM Grand Conference Center, Las Vegas.

Dónde ver en Estados Unidos el Berchelt vs Valdez

Si te encuentras en Estados Unidos y deseas ver la pelea entre Berchelt vs Valdez puedes ver la señal de: ESPN. Pero, si por ejemplo te ubicas en México, tienes esta opción para ver la señal en vivo: ESPN Knockout.

Este fin de semana hay buena jarana ��EN VIVO�� por #ESPNKnockOut



��️ Sábado 20 de febrero



�� Berchelt vs Valdez + todo el undercard



�� Broner vs Santiago + Wallin vs Breazeale + Easter vs Martin



�� Blaydes vs Lewis + todo el undercard pic.twitter.com/u70iZpDSJW — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) February 19, 2021

Historial de los Berchelt vs Valdez

Oscar Valdez y Miguel Berchelt chocarán por primera vez en sus carreras como peleadores. Este promete se un choque de mexicanos, el cual los aficionados están esperando desde hace mucho. Pero, si de números hablamos diremos que Berchelt llega con 37 victorias y 1 una sola derrota, mientras que Valdez tiene 28 triunfos y ni una derrota.

Hora por países del combate entre Berchelt vs Valdez

- España: 07:00 horas

- Argentina: 00:00 horas

- Chile: 00:00 horas

- Uruguay: 00:00 horas

- Paraguay: 00:00 horas

- Brasil: 00:00 horas

- Venezuela: 22:00 horas

- Bolivia: 23:00 horas

- Colombia: 22:00 horas

- Ecuador: 22:00 horas

- Perú: 22:00 horas

Revisa toda la cartelera completa de este sábado 20 de febrero

Miguel Berchelt vs Óscar Valdez

Gabriel Flores Jr. vs Jayson Vélez

Esquiva Falcao vs Artur Akavov

Elvis Rodríguez vs Luis Alberto Veron

Bryan Lua vs Frevian González

Xander Zayas vs James Martin

Sonny Conto vs Waldo Cortés

Javier Martínez vs Billy Wagner

Omar Rosario vs Uriel Villanueva

Pronóstico para el choque entre Berchelt vs Valdez

Los aficionados al boxeo, Valdez tiene muchas mpas chances de llevarse la victoria en Las Vegas ante Berchelt, por el rótulo de invicto que posee. Según FanDuel, una victoria de Oscar Valdez tiene +340 de probabilidades, mientras que el festejo de Berchelt apunta a un -550.

FANDUEL Oscar Valdez +340 Miguel Berchelt -550

*Cuotas cortesía de FanDuel.

Lee También