Mike Tyson reveló un truco con el que superaba los controles de dopaje

Cuando Mike Tyson tuvo la iniciativa de regresar a los cuadriláteros 15 años después de tomar la decisión de poner fin a su carrera como boxeador profesional, remarcó que estaba interesado en realizar combates de exhibición para que el grueso de los ingresos que se generara con ello fuera destinado a causas benéficas, especialmente a colaborar con personas en tratamiento -o en busca de él- por esas adicciones que él mismo reconoce haber sufrido en carne propia.

Fue precisamente en relación al uso de drogas y los controles que existen en torno a todo deportista profesional que Iron Mike recordó en su podcast Hotboxin una anécdota no del todo feliz sobre un truco que utilizaba para burlar esos testeos, valiéndose de una protesis y orina de niño.

"Fue increíble, hombre. Le pongo la orina de mi bebé. Y a veces, una vez que estaba usando el de mi esposa y mi esposa estaba como, 'cariño, es mejor que no esperes que vuelva embarazada o algo así'. Y dije que no, así que no te usaremos más, voy a usar al niño", recordó.

Todo sucedió nada menos que en diálogo con Jeff Novitzky, quien es vicepresidente de salud y rendimiento de los atletas de UFC. Y este le agregó una anécdota todavía más curiosa que complementó el relato de Tyson. “Creo que eso ha pasado antes. Un hombre proporcionó una muestra de orina y regresó y dijeron 'Señor, está embarazado. O estás embarazada o es orina de otra persona", relató.

De inmediato Mike Tyson dijo que seguramente él se había enterado de aquello y que fue precisamente lo que lo llevó a tomar la decisiónn de comenzar a usar la orina de su hijo en lugar de la de su esposa. "Supongo que lo supe, porque recuerdo que tenía miedo de que eso me sucediera".

Lee También