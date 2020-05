Mike Tyson: "Esta semana tendremos el contrato terminado"

Mike Tyson está listo para cumplir con su palabra y volver a subirse a los cuadriláteros a sus 53 años, en primera instancia para realizar combates de exhibición, aunque no son pocos, incluido el presidente del CMB Mauricio Sulaiman, los que creen que incluso dará un paso más allá.

Desde que el excampeón mundial de peso pesado hizo el anuncio no ha parado de recibir ofertas y parece que ya ha elegido entre todas ellas, porque se anunció listo para firmar: "Estamos en llamadas, haciendo negocios en este momento. No vas a creer los nombres que hay. En algún momento de esta semana tendremos el contrato terminado", dijo.

Por otra parte, parecería haber descartado de momento la posibilidad de concretar la trilogía con Evander Holyfield, el excampeón mundial que lo derrotó en las dos ocasiones que se enfrentaron como profesionales. "Por ahora no, tenemos muchos nombres", se limitó a decir al respecto en diálogo con Young Money Readio Show.

MIKE TYSON PRESENTA EL CAMPEONATO DE TNT����



LA LEYENDA DEL BOXEO EN UN MOMENTO HISTÓRICO DEL WRESTLING MUNDIAL #AEWDON #AEW pic.twitter.com/XjwbjL6bK5 — Royal Wrestling �� (@RoyalWrestling_) May 24, 2020

También recalcó el objetivo puramente benéfico que tendrá su regreso a los cuadriláteros: "Sea cual sea el dinero que ganemos, no va a ir a otro lado. No voy a ganar dinero. Tal vez si la compañía organizadora, mi esposa que está asociada; pero mi dinero irá a la caridad", dijo.

Y agregó: "Tomaré este dinero y ayudaré a estas personas sin hogar y vamos a ayudar a estos hermanos adictos. Debido a que he estado sin hogar y he sido adicto, sé la lucha. No mucha gente ha sobrevivido como yo".

