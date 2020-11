Mike Tyson impresionó hasta al amo y señor de la UFC

Los esfuerzos de la preparación valieron la pena, porque esta sábado, en el Staples Center de Los Angeles, Mike Tyson lució con 54 años una estupenda forma física y mostró, además, gran movilidad a la hora de boxear ante otro legendario peleador que llegó muy bien preparado como Roy Jones.

Los ocho rounds de dos minutos que se habían estipulado se consumieron sin hacer que la merma física de los peleadores hiciera mella en el espectáculo y la decisión de los jueces finalmente fue salomónica, premiando la entrega de ambos con un empate que, si no confirmó a ninguno de los dos, puede que haya sido justo.

El combate hizo récord de ventas de Pay Per View al punto que Dana White, que estaba involucrado con un evento de UFC esa misma noche, siguió atento su desenlace para mostrarse luego enormemente sorprendido por lo que su amigo de 54 años había hecho arriba del cuadrilátero.

Dana White on Mike Tyson pic.twitter.com/GUyDlOCjdW — The Combat Republic (@combatrepublic) November 29, 2020

"Previo a la pelea no quería decir nada negativo porque amo a Tyson. Estaba nervioso. Tiene 54 años y el tiempo siempre sale invicto. El tiempo nos deprime a todos y una cosa que me preocupaba es que pelear es un juego de hombres jóvenes. Dicho todo esto, Miks ese veía jodidamente bien esta noche", reconoció White con sorpresa por haber visto una performance de Iron Mike que realmente no esperaba.

Y agregó: “Me quedé impresionado por lo bien que se veía. Una de las cosas que me preocupaba de Roy es que tiene 51 años y ha sido mucho más activo que Tyson. Pero Roy realmente se cansó mucho más esta noche que Mike, lo cual fue impactante. Estoy feliz por él. Espero que ambos hayan ganado un jodido trescientos millones de dólares, poque han superado mis expectativas. Tyson ganó la pelea".

