Mike Tyson pronosticó Mayweather vs Logan Paul

Mike Tyson ha tenido muchísimo que ver en esta segunda explosión de los youtubers boxeadores que parecía haberse apagado después de la decepcionante derrota de Logan Paul en las tarjetas ante su rival de redes sociales KSI, ofreciendo además ambos peleadores un combate muy pobre para el espectáculo.

Pero sucede que en la cartelera retorno de Iron Mike, enfrentando a otra leyenda como Roy Jones, se hizo lugar a que el combate de semifondo fuese entre Jake Paul y el exbasquetbolista Nate Robinso. La andanada de golpes arrojados al viento terminó con un nocaut del youtuber al que se le dio mucha promoción, al punto que este ya cree que está para codearse con los grandes.

Todo ello envalentonó también a Logan Paul, que si bien jamás ganó una pelea más o menos oficial ahora tendrá la suerte de enfrentar a Floyd Mayweather el próximo 20 de febrero y, aunque todos sabemos ya cuál será el resultado, podrá asegurarse varios millones de dólares por esa presencia.

A esa pelea sew refirió Mike Tyson, responsable indirecto de toda esta payasada. "Floyd le va a dar una paliza, pero va a ser buen espectáculo. Él va a contratacar y podría dejarlo golpear algunas veces para que se vea bien. Claro que siempre existe el peligro cuando dos hombres entran al ring y cualquier cosa puede suceder", dijo.

Y agregó: "Dejame decirte algo sobre Floyd. No importa lo que digan de él, siempre está en el gimnasio. Se retiró y se quedó en el gimnasio. Es una rata de gimnasio. No puede evitarlo. No consume drogas, pero esa es su heroína".

