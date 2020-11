Mike Tyson puso una condición para no despedir a sus sparrings

Mike Tyson continúa intensificando los entrenamientos de cara al combate de exhibición que realizará el 21 de noviembre ante Roy Jones Jr, desde el Staples Center de Los Angeles, que marcará su regreso a los cuadriláteros 15 años después de haber tomado la decisión de retirarse del boxeo.

El legendario excampeón mundial de peso pesado avisó que pese a la catalogación de exhibición, habrá un combate muy real entre él y su oponente, quien ha cosechado títulos mundiales en cuatro divisiones, incluso en la de los pesados.

Con la misma seriedad que piensa afrontar la pelea, Mike Tyson está tomándose los entrenamientos en la recta final para el gran evento. En rueda de prensa, sorprendió incluso al revelar la exigencia que le plantea a los peleadores que hacen sparring con él.

"Soy el único jefe. Si no me pateas el trasero, estás despedido. Así es como va el sparring. Todos están haciendo lo mejor que pueden y si no estás haciendo todo lo posible para golpearme, tienes que ir a casa", expresó en relación al nivel de exigencia que tanto él como su equipo han planteado para llegar en las mejores condiciones al 21 de noviembre.

Y agregó: "De eso se trata la lucha. Le estoy pagando a un tipo para que me patee el trasero, si no me patea el trasero, tiene que irse, está despedido. He estado boxeando con chicos más jóvenes y con chicos más duros, y me aseguran que lo estoy haciendo muy bien. Espero con ansias esto. La última vez que pesé 215 libras, creo que tenía 18 o 17 años. Estoy realmente feliz con todo lo que he estado haciendo".

Lee También