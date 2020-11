Mike Tyson vs. Roy Jones: pronósticos, en qué canal ver y horarios de pelea en USA

Mike Tyson y Roy Jones Jr. se miden este sábado 28 de noviembre en el marco de un combate de exhibición de boxeo en Los Ángeles, más exactamente en el Staples Center. El 'Kid Dynamite' vuelve del retiro por una noche, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos.

Considera como una estrella viva del boxeo, Mike Tyson vuelve a la acción quince años después de su retiro, con 53 años, y con todas las ganas de regalarle un memorable momento a sus millones de seguidores en el mundo. Si bien es cierto que su regreso forma parte de un combate de exhibición, esto no quita que sus hinchas se emocionen por verlo hacer lo suyo ante un Roy Jones Jr. que no se lo pondrá fácil.

Y es que con una marca de casi cincuenta nocauts en su carrera como profesional, Jones Jr. aparece como una seria amenaza para Tyson, que en los últimos años no ha sido ajeno al deporte como bien se ha mostrado en más de una oportunidad. El 'Kid Dynamite' no la tendrá nada sencillo en el Staples Center, en la que será una muy emocionante pelea.

¿A qué hora pelean Mike Tyson vs. Roy Jones?

Día: Sábado 28 de noviembre

Hora: 20:00 hs (ET) / 17:00 hs (PT) / 19:00 hs (México)

Lugar: Staples Center, Los Ángeles

Mike Tyson vs. Roy Jones: cara a cara

Excepcional por donde se lo mire, desde que Mike Tyson noqueó a un luchador trece años mayor que él para convertirse en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia, el peleador estadounidense tuvo una carrera digna de una leyenda que hasta ahora sirve de inspiración para muchos jóvenes atletas.

Ahora, Tyson decidió desempolvar sus guantes para volver a un ring una vez más y medirse contra Roy Jones Jr., otro de los pocos grandes boxeadores de su generación. Visto por última vez sobre un cuadrilátero en 2005, cuando fuera derrotado por Kevin McBride, 'Iron Mike' confía en salir vencedor ante un Jones que no combate desde hace dos años. ¿Lo logrará? Pues lo cierto que la previa promete, y mucho.

Récords profesionales de Mike Tyson y Roy Jones

- Mike Tyson: 50-6-2 con 44 nocauts

- Roy Jones Jr: 66-9 con 47 nocauts

Horarios por países del Mike Tyson vs. Roy Jones

- Perú: 20:00 horas (cartelera preliminar); 22:00 horas (cartelera estelar) por ESPN 2

- Ecuador: 20:00 horas (cartelera preliminar); 22:00 horas (cartelera estelar) por ESPN 2

- Colombia: 20:00 horas (cartelera preliminar); 22:00 horas (cartelera estelar) por ESPN 2

- México: 19:00 horas (cartelera preliminar); 21:00 horas (cartelera estelar) por Sky Sports

- Argentina: 22:00 horas (cartelera preliminar); 00:00 horas del domingo (cartelera estelar) por ESPN 2

- Chile: 22:00 horas (cartelera preliminar); 00:00 horas del domingo (cartelera estelar) por ESPN 2

- Paraguay: 22:00 horas (cartelera preliminar); 00:00 horas del domingo (cartelera estelar) por ESPN 2

- Uruguay: 22:00 horas (cartelera preliminar); 00:00 horas del domingo (cartelera estelar) por ESPN 2

- Venezuela: 21:00 horas (cartelera preliminar); 01:00 horas del domingo (cartelera estelar) por ESPN 2

- Bolivia: 21:00 horas (cartelera preliminar); 01:00 horas del domingo (cartelera estelar) por ESPN 2

¿Dónde ver en vivo el Mike Tyson vs. Roy Jones en USA?

La pelea de exhibición de boxeo entre Mike Tyson y Roy Jones a disputarse el sábado 28 de noviembre será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. FITE.TV y TysonOnTriller.com serán los encargado de pasar el encuentro en USA, mientras que Sky Sports hará lo propio en México.

Mike Tyson vs. Roy Jones: pronósticos de la pelea

Como era de preverse, Mike Tyson es claro favorito a quedarse con la victoria este sábado cuando enfrente a Roy Jones Jr. El popular 'Kid Dynamite' tiene -230 de probabilidades de ganar, mientras que su rival tiene probabilidades de +176. En esta misma línea, que Tyson logre noquear a Jones tiene un pago de -120.

Resultado Ganador KO Mike Tyson -230 -120 Roy Jones Jr. +176 +410

* Cuotas a través de FanDuel

Cartelera completa del evento Tyson vs. Jones

- Peso pesado (8 asaltos): Mike Tyson vs. Roy Jones Jr.

- Peso crucero (6 asaltos): Jake Paul vs. Nate Robinson

- Peso semipesado (8 asaltos): Badou Jack vs. Blake McKernan

- Peso crucero (6 asaltos): Viddal Riley vs. Rashad Coulter

Cartelera preliminar

- Peso ligero: Jamaine Ortiz vs. Nahir Albright

- Peso pluma: Irvin Gonzalez Jr. vs. Edward Vasquez

- Peso pesado: Juiseppe Cusumano vs. Nick Jones

Este fin de semana traemos to' la jarana



Viernes

�� Tony Yoka vs Christian Hammer



Viernes

�� Daniel Jacobs vs Gabriel Rosado



Sábado

�� Daniel Dubois vs Joe Joyce



Sábado

�� Mike Tyson vs Roy Jones Jr



Todo, �� EN VIVO �� por #ESPNKnockOut para toda Latinoamérica pic.twitter.com/vCFmdtBB3v — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) November 26, 2020

