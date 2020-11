Mike Tyson ya se ve más gigante que nunca a días de su pelea ante Roy Jones

Solo faltan once días para que Mike Tyson vuelva a subir al ring y con él toda la leyenda que ha dejado estela en el mundo del boxeo. Desde que tomó la decisión, con 54 años, se ha entrenado en consecuencia y en sus últimas publicaciones en las redes sociales ha dejado ver los resultados de ese sacrificio.

Con una serie de fotografías que colgó en su cuenta de Instagram oficial, Iron Mike mostró que se ha vuelto más gigante que nunca para recibir en el cuadrilátero del Staples Center de Los Angeles a otro legendario como Roy Jones, en un combate de exhibición que está pactado a ocho rounds, de dos minutos cada uno.

Pero cabe destacar que toda la preparación del excampeón mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y The Ring; no se limita solo a poder realizar el combate del próximo 28 de noviembre.

Es que el propio Mike Tyson reconoció que tiene planes más que ambiciosos, de alcance global. Sugirió la posibilidad de viajar por el mundo realizando peleas ante los mejores boxeadores de cada país, siempre que estos pertenezcan a una categoría semejante.

"Soy el único jefe. Si no me pateas el trasero, estás despedido. Así es como va el sparring. Todos están haciendo lo mejor que pueden y si no estás haciendo todo lo posible para golpearme, tienes que ir a casa", expresó en relación al nivel de exigencia que tanto él como su equipo han planteado para llegar en las mejores condiciones al 28 de noviembre".

