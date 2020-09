Mikey García apartó a McGregor y dijo que él es el próximo de Pacquiao

Desde que se anunció que Manny Pacquiao solo tiene previsto hacer dos peleas más antes de colgar los guantes para lanzarse de lleno a la carrera electoral para convertirse en presidente de Filipinas, una larga lista de boxeadores han sido los que levantaron la mano para poder ser parte de la despedida de la leyenda de los cuadriláteros.

Nombres como el de Errol Spence, Danny García, Terence Crawford, Mikey García y Keith Thurman ocupan los primeros lugares en la lista de candidatos y fue precisamente por eso que sorprendió que hace algunos días fuera Conor McGregor, dos veces campeón de UFC, quien anunciara en sus redes sociales que pelearía ante el filipino en Medio Oriente.

Pero pese al intento del irlandés de dar un golpe mediático ahora que Dana White parece no tenerlo en sus planes principales para las artes marciales mixtas, nunca encontró respuesta de parte de Pacquiao. Ni confirmando ni desmintiendo su aviso, Simplemente ignorándolo.

Quien sí se encargó de desmentir a McGregor fue Mikey García, excampeón mundial de cuatro divisiones que aseguró que será él el próximo en estar cara a cara con el Pac-Man arriba de un ring: “Vi los tweets de McGregor, pero no he visto ninguno de Pacquiao. ¿Hay alguna respuesta de Pacquiao? No he visto nada", dijo en diálogo con Fight Hype.

Y agregó: “La próxima pelea de Manny Pacquiao no es Conor McGregor. La próxima pelea de Manny Pacquiao es conmigo. Entonces, McGregor tiene que tomar un número. La próxima pelea de McGregor podría ser contra Manny Pacquiao, pero antes de eso, Manny Pacquiao tiene que pelear conmigo y eso es 100 por ciento seguro".

