Lloremos juntos: Mónica Jaramillo se va del noticiero de Caracol Televisión

Según información que se filtró en las últimas horas, ya se puede confirmar la salida de Mónica Jaramillo de Noticias Caracol. La presentadora antioqueña tendría su última emición al aire en esta señal este viernes, 18 de septiembre.

Según informó el portal de Publimetro, fue ella misma quien decidió anunciar a las directivas del canal Caracol que no continuaría más en el Noticiera de esa señal. Si bien no se conocen las razones, una fuente cercana al canal le aseguró a ese portal que su salida no tiene que ver con un despido.

Mónica, quien ha brillado por su desempeño en la franja de la mañana en el noticiero, se ha convertido en una de las presentadoras referente de la televisión colombiana. Uno de los momentos claves de su carrera se registró cuando tuvo que cubrir para Caracol el accidente del plantel de Chapecoense, una de las tragedias que más enlutó al país en los últimos años.

Por el momento, Mónica Jaramillo no se ha pronunciado al respecto de su salida de Noticias Caracol.

