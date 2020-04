Se quedó sin empleo: despidieron a la mujer que se hizo viral por insultar a una policía

Una vez más, la mujer que se volvió viral por insultar a una agente dio de que hablar luego de ser invitada a los micrófonos de 'La W'. María Victoria aprovechó el espacio para disculparse y criticar el actuar de los policías que la detuvieron.

Según explicó, las personas que atendían el supermercado (y quienes la denunciaron) creyeron que "estaba robando". Ella introdujo algunos productos en su cartera, los que atendían lo notaron y enseguida notificaron a la Policía.

Luego que el video se volviera viral y le llovieran un montón de críticas, la mujer apareció, puso la cara y se disculpó con los policías a los que agredió verbalmente:

"Quiero pedirles disculpas a los policías por tratarlos así, pero lo que no fue leal fue que me hubieran grabado, hubieran sacado ese video viral y por eso mi trabajo me despidió".