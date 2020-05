Nacho Beristáin explicó por qué Canelo Álvarez nunca será el mejor boxeador mexicano

Si se tratara de títulos, Saúl Canelo Álvarez ya podría estar en carrera por convertirse en uno de los mejores boxeadores mexicanos libra por libra de todos los tiempos. Sin embargo, son muchos los fanáticos que se muestran reacios a otorgar al tapatío ese lugar de privilegio.

En sintonía con esta línea de pensamiento se ubicó el histórico entrenador Nacho Beristáin, quien ahondó en los motivos por los cuales, en su opinión, la estrella de Golden Boy Promotions no es ni será el mejor pugilista azteca.

Tras las declaraciones del también entrenador, y excampeón, Robert García, quien sí le dio crédito a Canelo para debatir de tu a tu ante cualquiera por ese reconocimiento, Beristáin aseguró: "Yo difiero de su opinión. La respeto pero no estoy de acuerdo. Creo que va a ser un poco difícil que él termine siendo uno de los mejores peleadores de México. Es buen peleador, no hay duda. A mí en lo particular me es atractivo cómo boxea. Pero de que sea el mejor libra por libra no lo es ni lo va a ser".

A la hora de ahondar en los motivos que lo llevan a dar esa sentencia, agregó: "Creo que inteligentemente están evadiendo a algunos peleadores de peso mediano que le pueden hacer daño y están cuidando su carrera porque están ganando mucho dinero y hasta cierto punto está bien. Pero yo pienso que no es el mejor".

En las palabras de Beristáin pueden encontrarse, tal vez, las razones por las que DAZN pareciera tener más intenciones en organizar un combate ante el dos veces campeón de UFC Conor McGregor que ante un boxeador de categoría.

