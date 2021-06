NASCAR fomenta mayor participación de fanáticos a través de sus asociaciones de apuestas en línea

NASCAR, al igual que muchas de las otras grandes ligas deportivas de Estados Unidos, está incorporándose al contenido que proporcionan las asociaciones con las apuestas en línea. Joseph Solosky, director general de NASCAR, declaró recientemente a SBC America: "Vemos las apuestas deportivas como un medio para incrementar aún más nuestra ya leal base de fans en NASCAR, ya que quizás nunca han apostado en automovilismo".

Solosky no es ajeno a la industria del juego online, ya que ha trabajado durante cinco años en Sportradar, el servicio líder de aprovechamiento de datos deportivos online. Hoy está tomando esa experiencia previa y construyendo un contenido único con las plataformas de apuestas, y dando a los fanáticos de NASCAR una experiencia diferente.

En la entrevista, Joseph Solosky explica cómo NASCAR está construyendo oportunidades en los juegos en línea, además de prepararse para asistir a la conferencia SBC Digital North America.

"Una oportunidad de conectarnos más con los fanáticos"

Bolavip: ¿Qué está haciendo NASCAR con sus socios de apuestas para insertar la marca en el mundo del juego online?

Joseph Solosky: Cuando se legalizaron las apuestas deportivas en 2018, NASCAR se dio cuenta bastante rápido de que era algo que debíamos adoptar como deporte... Lo vimos no tanto como una oportunidad de ingresos, sino más bien como una oportunidad de conectarnos más con los fanáticos, como una forma de hacer crecer el deporte a través del vehículo de las apuestas deportivas legalizadas... Así, las apuestas deportivas para nosotros (NASCAR), son una parte superior del embudo para alguien que ve una carrera en la televisión, y el siguiente paso para esa persona sería asistir un evento, y por lo tanto convertirse en un aficionado al deporte. Queremos aumentar los fans de NASCAR y nuestras iniciativas en la propia liga lo han demostrado en el último año en cuanto a los pasos que hemos dado en una postura social y cultural más amplia... En 2019 firmamos un acuerdo de integridad con Sportradar y un acuerdo de datos con BetGenius.

NASCAR Cup Series Ally 400 en el Superspeedway de Nashville el 20 de junio de 2021 (Getty)

BV: ¿Qué aporta a NASCAR el acuerdo de integridad con Sportsradar?

JS: La parte de la integridad es importante para NASCAR porque queremos asegurarnos de que nuestros aficionados estén protegidos con las apuestas deportivas legalizadas. Queremos saber que no se están aprovechando de nadie. Que este vehículo de las apuestas deportivas no sea peligroso, en el que la gente tenga problemas de juego. Esto también llevó a una asociación con la Asociación Americana del Juego, somos la primera liga en tener una asociación con ellos, y nos lo tomamos muy en serio como lo hacemos con toda la integridad y las normas en torno a NASCAR.

BV: ¿Cómo trabaja con sus socios?

JS: Bueno, a partir de ahí, sabemos que tenemos nuestra asociación de datos, nuestra asociación de streaming con IMG y nuestra asociación de integridad, ¿cómo avanzamos con esto y hacemos llegar este mensaje a los consumidores que pueden estar apostando? Es entonces cuando empezamos a relacionarnos con nuestros operadores de juego autorizados, firmamos una asociación con Penn National el año pasado, seguida por BetMGM, y WinBet a finales de 2020. Y estás viendo esas activaciones en 2021. Con WinBet en Virginia tenían salones de apuestas, y suites y áreas de activación en los hipódromos de Martinsville y Richmond. Cada vez se ven más operadores de juego autorizados que se activan, ya sea en la señalización de las pistas o en el sitio web. Tenemos enlaces profundos que van desde NASCAR.com en los estados donde las apuestas están legalizadas hasta la hoja de apuestas de los operadores, así que si nuestros fans quieren apostar pueden ser redirigidos a uno de nuestros socios.

BV: Si hay un tema subyacente con las ligas deportivas y las apuestas en línea es el contenido, ¿correcto? Conseguir que los aficionados se involucren a través de diferentes contenidos.

JS: Sí, no puedo hablar estratégicamente de cómo o por qué otras ligas están haciendo lo que hacen. Vemos que otras ligas hacen como la NBA, que tiene su reparto de apuestas como una segunda pantalla para los fanáticos que quieren optar por ese tipo de cobertura. Ese es un gran ejemplo de lo que otra liga está haciendo, no saturar sus transmisiones en ESPN y hacer que las apuestas sea una opción. En cuanto a lo que está haciendo NASCAR, creo que ha sido un tema de conversación, ya que si ves nuestras emisiones en FOX o NBC, no es la mayor parte de la cobertura ni por asomo, pero una buena cantidad de la misma se centra en las probabilidades. Se muestran y los locutores hacen sus selecciones para la carrera. "¿Quién crees que está infravalorado?", "¿Quién crees que sería un buen piloto para esta carrera?" Tener a los antiguos pilotos y decir: "Bueno, porque el corredor se desempeñó bien en este tipo de pista, me gustan sus probabilidades para la carrera". Por lo tanto, definitivamente continúa la conversación de una manera diferente en las transmisiones y frente a una audiencia principal, de lo que habría sido hace cuatro años antes de que todo esto fuera legalizado.

BV: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en Sportradar y cómo influyó en su posición actual?

JS: Fue una transición relativamente tranquila, Sportradar tiene como clientes a las mayores casas de apuestas del mundo y de Estados Unidos. Como director de ventas en Estados Unidos trabajé con todas las grandes casas de apuestas, así que tenía esa relación previa, que creo que fue valiosa para que NASCAR me seleccionara para este puesto. Así que fue muy fácil hacer la transición y decir: "Ahora estoy en el lado de la liga", y trabajar con ellos desde una perspectiva diferente... Ahora, en lugar de hablar con los encargados de desarrollo de negocios, estoy hablando más con los de relación con la liga y los empleados de alto nivel para mostrar a estos operadores el valor que NASCAR les aporta.

BV: ¿Los operadores le proporcionan información sobre el tipo de apuestas que se realizan en los eventos de la NASCAR? ¿Cómo funciona el intercambio de datos?

JS: Para mí y para NASCAR es muy importante saber en qué están apostando los aficionados, ya que me ayuda a entender con qué están participando y con qué no. Cada vez que cerramos un acuerdo con un operador o un proveedor de datos, una de las cosas que pedimos es un buen informe con una cierta cadencia en el que veamos los tipos de mercados en los que la gente está apostando, los recuentos de apuestas, todas esas métricas que son importantes para un operador también lo son para una liga. Es muy importante para NASCAR entender lo que nuestros socios están haciendo desde una perspectiva de activación y marketing, y lo que está funcionando en ese frente. También en general ver cómo nuestros fanáticos están reaccionando a ciertas carreras. Y los estados donde las apuestas en línea son legales o no, cómo está afectando a los socios de apuestas y el comportamiento.

Acuerdos de patrocinio individual de pilotos y equipos de carreras

NASCAR Sprint Cup Series myAFibRisk.com 400 (Getty)

BV: NASCAR tiene un acuerdo con toda la liga, pero ¿los pilotos pueden tener su propio patrocinio de apuestas?

JS: Animamos a todos los pilotos y escuderías a que busquen esta categoría de patrocinio. Sé que es una categoría nueva, pero el objetivo para los operadores es adquirir clientes. Y una forma de hacerlo es identificar su marca con un piloto o equipo y poner su marca en el auto del mismo o en los canales de redes sociales. Hay ciertas directrices y reglas que los pilotos y los equipos deben seguir desde NASCAR, que es el organismo sancionador, en términos de cómo pueden activarse y asegurarse de que no hay conflicto de intereses o problemas de integridad al activarse como patrocinador. Independientemente de que el socio de apuestas sea o no socio de NASCAR, los pilotos y equipos son libres de trabajar con cualquier socio de apuestas que deseen, siempre y cuando el operador de apuestas esté autorizado y regulado en los Estados Unidos.

BV: ¿Cuáles son los objetivos de NASCAR cuando asiste a conferencias digitales como la de SBC Digital North America?

JS: Bueno, en primer lugar, estamos muy contentos de que vuelva a haber una conferencia presencial, por muy cansados que estuviéramos hace dos o tres años de ir a conferencias todo el tiempo, de ver a la misma gente, creo que a estas alturas todos nos echamos de menos... Las conferencias digitales han sido buenas en términos de alcance, creo que es genial tener a otros operadores, ligas y proveedores todos en una sala para compartir lo que está pasando en sus respectivas industrias y empresas. Ha sido estupendo para que la gente se entere de que las ligas se están implicando y de cuál es su opinión sobre las cosas, de que los legisladores se están implicando y de cuál es su opinión. Desde el punto de vista de las conferencias, creo que una de las cosas más emocionantes es no sólo llegar a los operadores, las ligas y los proveedores, sino también a los aficionados. Aprecio mucho el aspecto de la enseñanza en esta categoría y la del consumidor de lo que está saliendo en el mercado.

