Netflix, Mike Tyson y un argentino: la serie a la que le queda un capítulo por escribirse

Mike Tyson es, sin dudas, el último de los grandes campeones mundiales de peso pesado cuya popularidad trascendió ampliamente el mundo del boxeo y lo hizo conocido incluso para los más ajenos a este deporte, en cualquier rincón del planeta. Por todo esto es que ha generado tanto entusiasmo el anuncio de su regreso.

Hace algunos meses, Iron Mike dijo que estaba listo para realizar varios combates de exhibición y comenzó a entrenarse para volver a los cuadriláteros 15 años después de su retiro como profesional. Le llovieron las ofertas, hasta que terminó decidiendo que la primera de esas exhibiciones será, el próximo 28 de noviembre, ante otro gran campeón como Roy Jones.

Desde que tomó nota de este retorno, quien ha vuelto a entusiasmarse con una oportunidad que viene persiguiendo desde hace décadas fue el excampeón mundial argentino, sudamericano y latino de peso pesado Walter Masseroni, quien a su vez es padre del que será, también en noviembre, el próximo rival de Julio César Chávez Jr: Nicolás Masseroni.

Foto de Instagram

Pero fue su otro hijo, Emanuel, quien es periodista especializado en deportes de combate, el que le contó a Bolavip los detalles de esta búsqueda incansable, que incluso ha llamado la atención de Netflix. "Son 32 años que lleva persiguiéndolo", comenzó diciendo, como quien va tachando los días esperando que llegue de una vez el momento soñado.

Y agregó: "Hubo tres intentos oficiales. En el 90 Don King lo llamó, pero HBO no lo quiso. En el 98 había contrato firmado fue para Estados Unidos, pero no se consiguió la plata. Y en 2001 Tyson aceptó, pero después se tiró para atrás para pelear con Lewis. Ya en 2005 se volvieron a ver en La Noche del Diez, con Maradona, pero no se ha podido hacer. Netflix incluso quiere hacer una serie documental por esa obstinación de mi papá por pelear con Tyson. Estamos buscando la exhibición. Tyson va a hacer muchas y ojalá una sea contra él".

Lee También