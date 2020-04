Ni Ruíz, ni Fury: Joshua reveló cuál es la pelea con la que siempre ha fantaseado

Si bien muchos de los expertos coinciden en que una pelea entre Anthony Joshua y Tyson Fury paralizaría la escena boxística británica, no es ese el combate con el que siempre ha sonado el actual campeón de peso pesado de la AMB, la OMB y la FIB. Mucho menos con la posibilidad de concretar la trilogía ante un Andy Ruíz que ni siquiera tiene entrenador.

Invitado al juego en una entrevista que concedió a Anna Woolhouse para Sky Sports, AJ dijo que le pelea de sus sueños es imposible de cumplir, porque tendría como rival al excampeón mundial de peso pesado Lennox Lewis, quien ha derrotado a grandes leyendas como Mike Tyson y Evander Holyfield.

La rivalidad entre ambos tiene que ver con que el exboxeador siempre ha sido muy crítico de las capacidades del actual dueño de los cinturones de tres de los cuatro organismos más importantes del boxeo a nivel mundial. Joshua le recrimina a Lewis que nunca lo ha llamado para aconsejarlo; mientras que Lennox cree que es AJ quien debería llamarlo para pedirle consejo.

Age of first British heavyweight title win ����



Dillian Whyte �� 28 years, 5 months

Dereck Chisora �� 26 years, 4 months

Anthony Joshua �� 26 years, 1 month

Lennox Lewis �� 25 years, 6 months

Tyson Fury �� 22 years, 11 months

Daniel Dubois �� 21 years, 10 months pic.twitter.com/ScWWqNZlNa — Boxing on BT Sport �� (@BTSportBoxing) April 8, 2020

En diálogo con Boxing Scene, el propio Lewis se encargó de explicar las razones de lo que desde fuera se ve como una enemistad: "Creo que el problema son las personas que lo rodean. Nunca me ha hablado. Nunca ha tratado de llamarme ni nada por el estilo. No es la montaña la que debe ir al alumno. Es el alumno quien debe llegar a la montaña, ¿sabes?", expresó.

Y agegó: "No debe quedarse sentado lamentándose porque Lewis no lo llama. Eso es una tontería. Tengo tanto conocimiento en mi cabeza que no quiero irme con eso. Estoy aquí para darte todo ese conocimiento, para ayudarte con lo que necesitas hacer". ¿Habrá reconciliación o habrá que ir acondicionando el Wembley Stadium?

