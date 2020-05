No le tiene fe: Jorge Linares le bajó el pulgar a Teófimo López

Jorge Linares, quien supo ser campeón mundial en tres divisiones de peso diferentes (pluma, superpluma y ligero), valoró el crecimiento boxístico de Teófimo López, actual campeón mundial de peso ligero de la FIB. Sin embargo, no cree que esté en condiciones de derrotar a Vasyl Lomachenko en el combate unificatorio que estaría previsto cuando la maquinaria boxística se reactive por completo.

"Podemos ver que la división de peso ligero tiene muchos buenos boxeadores. Pero Lomachenko sigue siendo el mejor. Teófimo López en un gran luchador, pero no creo que pueda vencerlo. Lomachenko es diferente en este momento", expresó el venezolano, radicado en Japón, en diálogo con The Ak And Barak Show.

Linares habla desde la experiencia. En mayo de 2018, en el Madison Square Garden, logró mandar a la lona al ucraniano en el sexto round. Sin embargo, este se recuperó y lo derrotó por nocaut técnico en el décimo, arrebatándole el título mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo.

Las dudas podrían despejarse en septiembre, fecha en la que el promotor Bob Arum, de Top Rank, dijo que podría tener lugar el choque unificatorio de peso ligero entre Vasyl Lomachenko y Teófimo López.

Originalmente, la pelea estaba prevista para este 30 de mayo y debió aplazarse a causa de la emergencia sanitaria que provocó en el mundo entero la propagación de la pandemia de coronavirus. Pese a que ambos boxeadores se habían negado en un principio, Arum dijo que el combate podría realizarse sin espectadores, con lo que se perderían ingresos cercanos al millón de dólares en tickets.

