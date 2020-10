No tiene cinturón, pero dijo ser el mejor de la división súper ligero

Actualmente, la división de peso súper ligero es dominada por dos únicos campeones, que están en plena tratativa para realizar un combate de unificación: el estadounidense José Carlos Ramírez, dueño de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo; y el británico Josh Taylor, monarca de la Federación Internacional de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

Sin embargo, hay un peleador sin cinturón que dijo ser mejor que ambos, por tanto, el mejor peleador que hay sobre la tierra en las 140 libras. Se trata de Regis Prograis, quien precisamente fue despojado por Josh Taylor del título de la AMB el 26 de octubre del año pasado, en un combate muy ajustado que terminó llevándose el británico por decisión dividida de los jueces.

Prograis, que este 31 de octubre volverá a subir al cuadrilátero por primera vez desde aquella derrota, para enfrentar a Juan Heraldez en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, insistió en que no cree haber merecido perder el cinturón ante Taylor y en que no hay boxeador mejor que él en la división.

Foto de Getty

"Sigo sintiendo que soy el mejor del mundo en 140 libras. En la pelea de Josh Taylor, fui a Inglaterra, peleé frente a más de 20,000 personas. Todavía siento que gané la pelea. Definitivamente no diré que me robaron porque eso no fue lo que pasó, pero todavía siento que gané la pelea", dijo en la conferencia de prensa virtual que concedió antes de volver al ring.

Y agregó: “Siento que soy el mejor en la división y necesito seguir demostrándolo. Este es otro paso para mí. Fui el número uno en 140 durante mucho, mucho tiempo. Abría la revista Ring y mi nombre era el número uno. Extraño esos días. Básicamente, me apetece. Tengo que recuperarlo".

